Ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς που ξέσπασε στην Κερατέα και επεκτάθηκε στην Νοτιοανατολική Αττική, καθώς αν και αναμένεται μικρή εξασθένηση των ανέμων τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου, η τοπογραφία της περιοχές αλληλεπιδρά με τον αέρα και δεν αναμένεται σημαντική βελτίωση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo, οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι (7-8 μποφόρ) που έπνεαν όλη την Παρασκευή στην περιοχή, θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση (5-6 μποφόρ) έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Συγκεκριμένα, με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, μικρή εξασθένηση των ανέμων και ανάκαμψη υγρασίας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων αναμένεται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενώ στη συνέχεια, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των βόρειων ανέμων (7-8 μποφόρ).

Υπογραμμίζεται δε, ότι η αλληλεπίδραση των βόρειων ανέμων με την τοπογραφία της περιοχής οδηγεί σε εκρηκτική συμπεριφορά της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όπου αυτή συναντά πλούσια βλάστηση.