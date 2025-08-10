Φωτιά σε ΙΧ ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 10 Αυγούστου στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου. Συγκεκριμένα, γύρω στις 16:00, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δώδεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.

Η Τροχαία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος των τούνελ της Κακιάς Σκάλας, στην περιοχή της Κινέτας, για ορισμένο χρονικό διάστημα.