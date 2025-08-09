Η βασίλισσα Καμίλα βρίσκεται αυτή την περίοδο σε μια πολυτελή κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά, μακριά από τον βασιλιά Κάρολο, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στη Μεσόγειο. Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε επάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», ένα σκάφος αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών που ανήκει στον διάσημο Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και μεγάλο δωρητή του Συντηρητικού Κόμματος της Βρετανίας, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror.

Η σύζυγος του Βρετανού μονάρχη επέλεξε για τη βόλτα της ένα μίντι φλοράλ φόρεμα της βρετανικής μάρκας Aspiga, σε απαλούς τόνους ροζ και άσπρου, το οποίο συνδύασε με μαύρα γυαλιά ηλίου, αποπνέοντας κομψότητα και ανεπιτήδευτο στυλ.

Το γιοτ «Zenobia» – Συνώνυμο της χλιδής στα νερά του Αιγαίου

Το πολυτελές γιοτ, που φέρει το όνομα μιας επιφανούς βασίλισσας της Συρίας του 3ου αιώνα, διαθέτει μήκος 57 μέτρα και αποτελεί σημείο αναφοράς για την υψηλή αισθητική στη θαλάσσια φιλοξενία. Μπορεί να υποδεχθεί έως και 12 επισκέπτες σε έξι καμπίνες, ενώ το πλήρωμα αριθμεί 13 άτομα έτοιμα να ικανοποιήσουν κάθε επιθυμία των επιβατών.

Οι εσωτερικοί χώροι του «Zenobia» θυμίζουν τις πιο πολυτελείς σουίτες πεντάστερων ξενοδοχείων, με εντυπωσιακά φωτιστικά, περίτεχνες ξύλινες επενδύσεις και μοναδικά έργα σύγχρονης τέχνης που κοσμούν τους τοίχους. Το πλωτό παλάτι διαθέτει εξωτερικούς χώρους εστίασης για μοναδικές γευστικές εμπειρίες κάτω από τον ήλιο, καθώς και ειδικά διαμορφωμένη βιβλιοθήκη που μετατρέπεται εύκολα σε αίθουσα κινηματογράφου, προσφέροντας απόλυτη άνεση και ψυχαγωγία στους επιβάτες.