Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο λιμάνι του Πειραιά, όταν περισσότεροι από 100 επιβάτες που είχαν προορισμό τη Νάξο ανέβηκαν στον καταπέλτη πλοίου, καθυστερώντας την αναχώρηση για περίπου μία ώρα. Οι ταξιδιώτες είχαν αρχικά προγραμματίσει να αναχωρήσουν την Παρασκευή, όμως το απαγορευτικό απόπλου λόγω κακοκαιρίας είχε αναβάλλει το ταξίδι τους έως την άρση του.

Αν και τα δρομολόγια από τα λιμάνια της χώρας άρχισαν να εκτελούνται κανονικά, οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι δεν θα ταξιδέψουν ούτε σήμερα, παρά τις διαβεβαιώσεις της ακτοπλοϊκής εταιρείας πως θα αναχωρούσαν με το σημερινό πλοίο στην προγραμματισμένη ώρα.

Αιφνιδιαστική ενημέρωση και αντίδραση των επιβατών

Στις 6:45 το πρωί, οι επιβάτες που είχαν στα χέρια τους εισιτήρια με ημερομηνία Παρασκευής βρέθηκαν στην πύλη του λιμανιού, έπειτα από ενημέρωση της εταιρείας για τη σημερινή αναχώρηση. Ωστόσο, ήρθαν αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη όταν το πλήρωμα τούς γνωστοποίησε πως ούτε σήμερα θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι τους. Η απόφαση αυτή προκάλεσε τη δυσαρέσκεια των συγκεντρωμένων, με αποτέλεσμα ορισμένοι να σκαρφαλώσουν στον καταπέλτη, καθυστερώντας τη διαδικασία απόπλου.

Ακολούθησε περίπου μία ώρα διαπραγματεύσεων μεταξύ των στελεχών του Λιμενικού και των επιβατών, μέχρι να αποχωρήσουν τελικά οι διαμαρτυρόμενοι από τον χώρο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επικοινωνίες με ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να ενημερωθούν για τον νέο προγραμματισμό των δρομολογίων και το αν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν εντός της ημέρας.

Παράπονα και οργή μεταξύ των ταξιδιωτών

Μεγάλο μέρος των επιβατών εξέφρασε την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο παρά το γεγονός πως έχουν προπληρώσει εισιτήρια, διαμονή και μεταφορικά μέσα. Μια επιβάτις δήλωσε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ: «Εμείς που έχουμε πληρώσει, είμαστε καθόλα νόμιμοι, έχουμε τα αμάξια μας, έχουμε τα εισιτήριά μας, έχουμε ακριβοπληρώσει και καταλύματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, τι θα κάνουμε».

Άλλος ταξιδιώτης ανέφερε: «Ερχόμαστε εδώ και όχι απλά μας διώχνουν και μας λένε φύγετε, αλλά όταν πηγαίνουμε να ρωτήσουμε μας λένε τα εισιτήρια δεν μπορούν να αλλάξουν. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο», εκφράζοντας την οργή των επιβατών για τη διαχείριση της κατάστασης.