Ομαλά πραγματοποιούνται σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής, επαναφέροντας την κανονικότητα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις μετά το χθεσινό απαγορευτικό. Η αναστολή των ταξιδιών, λόγω των θυελλωδών ανέμων που έφτασαν κατά τόπους τα 9 μποφόρ, προκάλεσε σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες που είχαν εκδώσει εισιτήρια για τις διακοπές ή τις υποχρεώσεις τους.

Παρά τα καιρικά προβλήματα, χιλιάδες εκδρομείς κατάφεραν να αναχωρήσουν χθες, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, εκμεταλλευόμενοι τη σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

Ειδικότερα, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 16 δρομολόγια μεταφέροντας συνολικά 18.719 επιβάτες προς διάφορους προορισμούς. Για τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 51 δρομολόγια με 9.440 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο απέπλευσαν 9 πλοία που μετέφεραν 2.616 ταξιδιώτες. Τέλος, από τη Ραφήνα αναχώρησαν 4 πλοία με 1.079 επιβάτες.

Βελτίωση καιρού – Χωρίς προβλήματα οι μετακινήσεις

Όπως αναφέρει η τελευταία ενημέρωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι καιρικές συνθήκες σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες αναμένονται ιδιαίτερα ευνοϊκές. Συνεπώς, οι τελευταίοι ταξιδιώτες του Αυγούστου, ενόψει Δεκαπενταύγουστου, δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις μετακινήσεις τους.

Για τους επιβάτες που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν χθες εξαιτίας του απαγορευτικού, συνιστάται να επικοινωνήσουν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία επανέκδοσης ή μεταφοράς των εισιτηρίων και να διευθετηθεί άμεσα το ζήτημα της μετακίνησής τους.