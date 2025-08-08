Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση για τον απόπλου των πλοίων από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Ωστόσο οι ταξιδιώτες που έχουν πρόγραμματισμένα ταξίδια θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών καθώς ορισμένες από αυτές επιλέγουν να πραγματοποιηούν τα δρομολόγια τους παρά το απαγορευτικό, με δική τους ευθύνη, όπως προβλέπεται.

Τα μόνα δρομολόγια που πραγματοποιούνται είναι αυτά που αφορούν τον Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά και το Μαρμάρι της Εύβοιας.

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Ατελείωτες ουρές και εικόνες ταλαιπωρίας κυριαρχούν από το πρωί στον Πειραιά καθώς χιλιάδες αδειούχοι βρίσκονται ήδη εκεί, αλλά οι καταπέλτες των πλοίων παραμένουν κλειστοί.

Και ενώ πολλοί ταξιδιώτες καταγγέλλουν ότι τους ενημέρωσαν από εχτές να έρθουν μια μισή ώρα νωρίτερα λόγω αυξημένης κίνησης στο λιμάνι χωρίς να έχουν κάποια ενημέρωση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ότι τουλάχιστον μέχρι τη 1 το μεσημέρι δεν θα φύγει κανένα πλοίο.

Πλήθος κόσμου πήγε από νωρίς στο λιμάνι για να μπορέσει να μάθει τι θα γίνει με τα δρομολόγια, αν θα εκτελεστούν. Όμως δεν έχουν πάρει καμία σαφή απάντηση για το τι ακριβώς θα συμβεί.

Το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά για όλα τα νησιά του Αιγαίου άλλαξε τελευταία στιγμή τα σχέδια χιλιάδων ταξιδιωτών.

Ενώ πολλοί είναι και αυτοί που ήρθαν από μακριά και πρέπει να περιμένουν μέχρι το μεσημέρι ώστε να δουν αν θα καταφέρουν να ταξιδέψουν.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Π. Γιαννόπουλο, οι ισχυροί άνεμοι θα επιμείνουν σε ορισμένες περιοχές μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Υπάρχει μια ζώνη που εκτείνεται περίπου από τα νότια της Χίου, περνά από το Κάβο Ντόρο και φτάνει μέχρι την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο. Στην περιοχή αυτή, οι άνεμοι φτάνουν τα 9 μποφόρ, γεγονός που έχει οδηγήσει στην επιβολή απαγορευτικού απόπλου. Παράλληλα, σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου επικρατούν άνεμοι εντάσεως 7 έως 8 μποφόρ.

Ειδικά στο στενό του Καφηρέα, γνωστό και ως Κάβο Ντόρο, όπως και χθες, οι άνεμοι φτάνουν τα 9 μποφόρ. Σύμφωνα με τις νέες προγνώσεις, αυτή η ένταση θα διατηρηθεί έως περίπου τη 01:00 τα ξημερώματα. Αυτό σημαίνει ότι κάποια δρομολόγια πλοίων εξακολουθούν να παραμένουν σε αναμονή. Ωστόσο, όπως εκτιμά ο μετεωρολόγος, μετά τη 1 οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, επιτρέποντας σε ορισμένα πλοία να ξεκινήσουν τα ταξίδια τους προς το Βόρειο Αιγαίο.