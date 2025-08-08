Συνεχίζονται τα προβλήματα στα λιμάνια από τους ισχυρότατους ανέμους, που προκάλεσαν αναταραχή στα δρομολόγια των πλοίων.

Ορισμένα δρομολόγια πλοίων αναχώρησαν πάντως ήδη από τον Πειραιά, ενώ τις προσεχείς ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν και άλλα. Στις 16:00 από το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησε το Blue Star Delos με προορισμούς την Πάρο και τη Νάξο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας προς την Άνδρο προγραμματίζονται κανονικά μετά τη μία τα μεσάνυχτα, ενώ οι πρώτες πρωινές αναχωρήσεις από το λιμάνι του Λαυρίου θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία, δεν υπάρχει γενική άρση του απαγορευτικού απόπλου. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται σε όσους έχουν κλείσει εισιτήρια να επικοινωνούν με τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών ή με τα κατά τόπους λιμεναρχεία για να ενημερώνονται για την ισχύ των δρομολογίων τους.

Σε ισχύ το απαγορευτικό λόγω θυελλωδών ανέμων

Υπενθυμίζεται ότι απαγορευτικό απόπλου έχει τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (08/08) για τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές. Εξαιτίας της κατάστασης, πολλοί ταξιδιώτες ήρθαν αντιμέτωποι με σημαντική ταλαιπωρία, καθώς τα πλοία παρέμειναν δεμένα στα λιμάνια, περιμένοντας την άρση του περιορισμού.