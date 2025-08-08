Στις 16:00 αναμένεται να αναχωρήσει πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Υπενθυμίζεται ότι τα πλοία παρέμεναν δεμένα στα λιμάνια λόγω του απαγορευτικού απόπλου.

Πιο αναλυτικά, στις 16:00 είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση του Blue Star Delos με προορισμούς την Πάρο και τη Νάξο (όχι τη Σαντορίνη). Όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν προς την Αμοργό, θα πρέπει να αποβιβαστούν στη Νάξο, να διανυκτερεύσουν εκεί, και να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Αμοργό την επόμενη ημέρα, με δικά τους έξοδα.

Μέχρι στιγμής, τα μόνα πλοία που εκτελούν κανονικά δρομολόγια είναι εκείνα προς τον Αργοσαρωνικό, καθώς και τα πλοία που αναχωρούν από Ραφήνα με προορισμό το Μαρμάρι. Η ταλαιπωρία και η πολύωρη αναμονή των επιβατών είναι μεγάλη.

Οι περισσότεροι επιβάτες εκφράζουν παράπονα και απευθύνονται στα γκισέ των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ζητώντας να ενημερωθούν με ακρίβεια για την ώρα αναχώρησης και για το αν τελικά θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι, αφού δεν αποκλείεται κάποια πλοία να παραμείνουν τελικά δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά.

Τα πλοία παρέμειναν δεμένα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διευθύντρια της ΕΜΥ, οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν μετά τα μεσάνυχτα. Μιλώντας στην ERT, η διευθύντρια του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου δήλωσε ότι οι δυνατοί άνεμοι θα συνεχιστούν μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

«Τα 9 μποφόρ δεν θα υπάρχουν σε καμία περιοχή», τόνισε χαρακτηριστικά η κα. Τασοπούλου. Παράλληλα, ανέφερε ότι «θα συνεχιστούν έως αργά το βράδυ σήμερα βοριάδες 7-8 μποφόρ, που προκαλούν προβλήματα κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες, στην περιοχή Κάβο Ντόρο, στο νότιο κεντρικό Αιγαίο και στο βόρειο κομμάτι του νοτίου Αιγαίου».

Όταν ρωτήθηκε αν είναι δυνατή η αναχώρηση πλοίων με ανέμους έντασης 8 μποφόρ, διευκρίνισε πως «το κάθε πλοίο έχει τα δικά του όρια, ανάλογα και με τη διεύθυνση του ανέμου». Συμπλήρωσε, ωστόσο, πως σε περιπτώσεις βοριάδων, που δεν δημιουργούν μεγάλο κυματισμό, «το όριο για απαγορευτικό απόπλου είναι συνήθως τα 9 μποφόρ».

Νωρίτερα το Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη, δημοσίευσε αναλυτικό πίνακα με τα τροποποιημένα δρομολόγια των πλοίων:

Παράλληλα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του mega η ταλαιπωρία ειναι μεγάλη.

Πλήθος κόσμου έχει έρθει από νωρίς στο λιμάνι για να μπορέσει να μάθει τι θα γίνει με τα δρομολόγια, αν θα εκτελεστούν. Όμως δεν έχουν πάρει καμία σαφή απάντηση για το τι ακριβώς θα συμβεί.

Το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά για όλα τα νησιά του Αιγαίου άλλαξε τελευταία στιγμή τα σχέδια χιλιάδων ταξιδιωτών… Ενώ πολλοί είναι και αυτοί που ήρθαν από μακριά και πρέπει να περιμένουν μέχρι το μεσημέρι ώστε να δουν αν θα καταφέρουν να ταξιδέψουν.