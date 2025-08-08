Στις 16:00 αναμένεται να αναχωρήσει πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Υπενθυμίζεται ότι τα πλοία παρέμεναν δεμένα στα λιμάνια λόγω του απαγορευτικού απόπλου.
Πιο αναλυτικά, στις 16:00 είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση του Blue Star Delos με προορισμούς την Πάρο και τη Νάξο (όχι τη Σαντορίνη). Όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν προς την Αμοργό, θα πρέπει να αποβιβαστούν στη Νάξο, να διανυκτερεύσουν εκεί, και να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Αμοργό την επόμενη ημέρα, με δικά τους έξοδα.
Μέχρι στιγμής, τα μόνα πλοία που εκτελούν κανονικά δρομολόγια είναι εκείνα προς τον Αργοσαρωνικό, καθώς και τα πλοία που αναχωρούν από Ραφήνα με προορισμό το Μαρμάρι. Η ταλαιπωρία και η πολύωρη αναμονή των επιβατών είναι μεγάλη.
Οι περισσότεροι επιβάτες εκφράζουν παράπονα και απευθύνονται στα γκισέ των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ζητώντας να ενημερωθούν με ακρίβεια για την ώρα αναχώρησης και για το αν τελικά θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι, αφού δεν αποκλείεται κάποια πλοία να παραμείνουν τελικά δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά.
Τα πλοία παρέμειναν δεμένα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διευθύντρια της ΕΜΥ, οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν μετά τα μεσάνυχτα. Μιλώντας στην ERT, η διευθύντρια του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου δήλωσε ότι οι δυνατοί άνεμοι θα συνεχιστούν μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.
«Τα 9 μποφόρ δεν θα υπάρχουν σε καμία περιοχή», τόνισε χαρακτηριστικά η κα. Τασοπούλου. Παράλληλα, ανέφερε ότι «θα συνεχιστούν έως αργά το βράδυ σήμερα βοριάδες 7-8 μποφόρ, που προκαλούν προβλήματα κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες, στην περιοχή Κάβο Ντόρο, στο νότιο κεντρικό Αιγαίο και στο βόρειο κομμάτι του νοτίου Αιγαίου».
Όταν ρωτήθηκε αν είναι δυνατή η αναχώρηση πλοίων με ανέμους έντασης 8 μποφόρ, διευκρίνισε πως «το κάθε πλοίο έχει τα δικά του όρια, ανάλογα και με τη διεύθυνση του ανέμου». Συμπλήρωσε, ωστόσο, πως σε περιπτώσεις βοριάδων, που δεν δημιουργούν μεγάλο κυματισμό, «το όριο για απαγορευτικό απόπλου είναι συνήθως τα 9 μποφόρ».
Νωρίτερα το Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη, δημοσίευσε αναλυτικό πίνακα με τα τροποποιημένα δρομολόγια των πλοίων:
Παράλληλα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του mega η ταλαιπωρία ειναι μεγάλη.
Πλήθος κόσμου έχει έρθει από νωρίς στο λιμάνι για να μπορέσει να μάθει τι θα γίνει με τα δρομολόγια, αν θα εκτελεστούν. Όμως δεν έχουν πάρει καμία σαφή απάντηση για το τι ακριβώς θα συμβεί.
Το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά για όλα τα νησιά του Αιγαίου άλλαξε τελευταία στιγμή τα σχέδια χιλιάδων ταξιδιωτών… Ενώ πολλοί είναι και αυτοί που ήρθαν από μακριά και πρέπει να περιμένουν μέχρι το μεσημέρι ώστε να δουν αν θα καταφέρουν να ταξιδέψουν.
BLUE STAR PAROS
Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.
BLUE STAR DELOS
Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά 16:00 (αντί 13:00), για Πάρο 21:00-21:35, Νάξο 22:25-23:00, Πάρο 23:45-00:15, άφιξη στον Πειραιά 05:15 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.
Η προσέγγιση στη Θήρα δεν θα πραγματοποιηθεί.
BLUE STAR ΜYCONOS
Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 17:00, για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο, Καρλόβασι και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.
To πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 07:15, στα εγκεκριμένα του δρομολόγια για Μύκονο-Άγιο Κήρυκο-Φούρνους-Καρλόβασι και επιστροφή.
ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ
Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 01:00 ως ακολούθως:
Από Πειραιά 01:00, Ψαρά 07:45-07:55, Οινούσσες 09:50-10:05, Χίο 10:50-11:50, Μυτιλήνη 14:50-17:00, Λήμνο 22:10-22:40, Καβάλα 02:35.
HELLENIC HIGHSPEED
Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Πάρο, Νάξο, Κουφονήσι, Κατάπολα, Νάξο, Πάρο, Πειραιά θα παραμέινει ανεκτέλεστο.
BLUE STAR 1
Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08.08.25, θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:
Από Πειραιά 18:30 (αντί 17:30), Πάρο 22:30-23:10, Νάξο 00:05-00:40, Ίο 01:45-02:00, Θήρα 03:20 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.
BLUE STAR 2
Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 01:00 ως ακολούθως:
|ΣΑΒΒΑΤΟ 09/08/2025
|ΚΥΡΙΑΚΗ 10/08/2025
|ΔΕΥΤΕΡΑ 11/08/2025
|ΛΙΜΑΝΙ
|ΩΡΑ
|ΛΙΜΑΝΙ
|ΩΡΑ
|ΛΙΜΑΝΙ
|ΩΡΑ
|ΑΦ
|ΑΝ
|ΑΦ
|ΑΝ
|ΑΦ
|ΑΝ
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|01:00
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|04:15
|07:00
|ΚΩΣ
|03:00
|03:30
|ΣΥΡΟΣ
|04:45
|05:15
|ΚΑΤΑΠΟΛΑ
|12:40
|13:00
|ΚΑΛΥΜΝΟΣ
|04:15
|04:35
|ΚΑΛΥΜΝΟΣ
|09:30
|09:50
|ΠΑΤΜΟΣ
|15:15
|15:35
|ΛΕΡΟΣ
|05:30
|06:00
|ΚΩΣ
|10:35
|11:05
|ΛΕΡΟΣ
|16:30
|17:00
|ΠΑΤΜΟΣ
|06:55
|07:15
|ΡΟΔΟΣ
|13:50
|16:00
|ΚΩΣ
|18:35
|19:05
|ΣΥΡΟΣ
|11:10
|11:30
|ΚΩΣ
|18:40
|19:05
|ΡΟΔΟΣ
|21:45
|23:59
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|15:25
|ΚΑΤΑΠΟΛΑ
|22:20
|22:40
HIGHSPEED 4
Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και μέχρι την Τρίτη 12/08/2025 θα εκτελέσει τα εγκεκριμένα δρομολόγια του HIGHSPEED 3, ως ακολούθως:
|ΣΑΒΒΑΤΟ 09/08/2025
|ΚΥΡΙΑΚΗ 10/08/2025
|ΔΕΥΤΕΡΑ 11/08/2025
|ΤΡΙΤΗ 12/08/2025
|ΛΙΜΑΝΙ
|ΩΡΑ
|ΛΙΜΑΝΙ
|ΩΡΑ
|ΛΙΜΑΝΙ
|ΩΡΑ
|ΛΙΜΑΝΙ
|ΩΡΑ
|ΑΦ
|ΑΝ
|ΑΦ
|ΑΝ
|ΑΦ
|ΑΝ
|ΑΦ
|ΑΝ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|07:30
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|08:45
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|07:30
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|08:45
|ΘΗΡΑ
|09:40
|09:55
|ΣΥΡΟΣ
|11:25
|11:40
|ΘΗΡΑ
|09:40
|09:55
|ΣΥΡΟΣ
|11:25
|11:40
|ΙΟΣ
|10:35
|10:45
|ΜΥΚΟΝΟΣ
|12:15
|12:30
|ΙΟΣ
|10:35
|10:45
|ΜΥΚΟΝΟΣ
|12:15
|12:30
|ΠΑΡΟΣ
|12:00
|12:15
|ΠΑΡΟΣ
|13:25
|13:40
|ΠΑΡΟΣ
|12:00
|12:15
|ΠΑΡΟΣ
|13:25
|13:40
|ΜΥΚΟΝΟΣ
|13:10
|13:25
|ΙΟΣ
|14:50
|15:05
|ΜΥΚΟΝΟΣ
|13:10
|13:25
|ΙΟΣ
|14:50
|15:05
|ΣΥΡΟΣ
|14:00
|14:15
|ΘΗΡΑ
|15:45
|16:00
|ΣΥΡΟΣ
|14:00
|14:15
|ΘΗΡΑ
|15:45
|16:00
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|16:55
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|18:10
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|16:55
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|18:10
HIGHSPEED 3
Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και μέχρι την Τρίτη 12/08/2025 θα εκτελέσει τα εγκεκριμένα δρομολόγια του HIGHSPEED 4, ως ακολούθως:
|ΣΑΒΒΑΤΟ 09/08/2025
|ΚΥΡΙΑΚΗ 10/08/2025
|ΔΕΥΤΕΡΑ 11/08/2025
|ΤΡΙΤΗ 12/08/2025
|ΛΙΜΑΝΙ
|ΩΡΑ
|ΛΙΜΑΝΙ
|ΩΡΑ
|ΛΙΜΑΝΙ
|ΩΡΑ
|ΛΙΜΑΝΙ
|ΩΡΑ
|ΑΦ
|ΑΝ
|ΑΦ
|ΑΝ
|ΑΦ
|ΑΝ
|ΑΦ
|ΑΝ
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|08:30
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|07:30
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|08:30
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|07:30
|ΜΥΚΟΝΟΣ
|11:55
|12:20
|ΘΗΡΑ
|09:45
|10:15
|ΜΥΚΟΝΟΣ
|11:55
|12:20
|ΘΗΡΑ
|09:45
|10:15
|ΝΑΞΟΣ
|13:10
|13:30
|ΙΟΣ
|10:55
|11:10
|ΝΑΞΟΣ
|13:10
|13:30
|ΙΟΣ
|10:55
|11:10
|ΙΟΣ
|14:25
|14:40
|ΝΑΞΟΣ
|12:05
|12:25
|ΙΟΣ
|14:25
|14:40
|ΝΑΞΟΣ
|12:05
|12:25
|ΘΗΡΑ
|15:20
|15:45
|ΜΥΚΟΝΟΣ
|13:05
|13:35
|ΘΗΡΑ
|15:20
|15:45
|ΜΥΚΟΝΟΣ
|13:05
|13:35
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|18:00
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|16:40
|ΗΡΑΚΛΕΙΟ
|18:00
|ΠΕΙΡΑΙΑΣ
|16:40
ARTEMIS
Το δρομολόγιο του πλοίου , από Λαύριο 07:00 για Κέα – Κύθνο – Σύρο και από Σύρο 13:30 για Πάρο, Νάξο, ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Κίμωλο, Μήλο δεν θα πραγματοποιηθεί. Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/25 από Λαύριο 01:00 για Μήλο (άφιξη 05:45) και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.