Στις 16:00 αναμένεται να αναχωρήσει πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Υπενθυμίζεται ότι τα πλοία παρέμεναν δεμένα στα λιμάνια λόγω του απαγορευτικού απόπλου.

Πιο αναλυτικά, στις 16:00 είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση του Blue Star Delos με προορισμούς την Πάρο και τη Νάξο (όχι τη Σαντορίνη). Όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν προς την Αμοργό, θα πρέπει να αποβιβαστούν στη Νάξο, να διανυκτερεύσουν εκεί, και να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Αμοργό την επόμενη ημέρα, με δικά τους έξοδα.

Μέχρι στιγμής, τα μόνα πλοία που εκτελούν κανονικά δρομολόγια είναι εκείνα προς τον Αργοσαρωνικό, καθώς και τα πλοία που αναχωρούν από Ραφήνα με προορισμό το Μαρμάρι. Η ταλαιπωρία και η πολύωρη αναμονή των επιβατών είναι μεγάλη.

Οι περισσότεροι επιβάτες εκφράζουν παράπονα και απευθύνονται στα γκισέ των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ζητώντας να ενημερωθούν με ακρίβεια για την ώρα αναχώρησης και για το αν τελικά θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι, αφού δεν αποκλείεται κάποια πλοία να παραμείνουν τελικά δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά.

Τα πλοία παρέμειναν δεμένα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διευθύντρια της ΕΜΥ, οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν μετά τα μεσάνυχτα. Μιλώντας στην ERT, η διευθύντρια του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου δήλωσε ότι οι δυνατοί άνεμοι θα συνεχιστούν μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

«Τα 9 μποφόρ δεν θα υπάρχουν σε καμία περιοχή», τόνισε χαρακτηριστικά η κα. Τασοπούλου. Παράλληλα, ανέφερε ότι «θα συνεχιστούν έως αργά το βράδυ σήμερα βοριάδες 7-8 μποφόρ, που προκαλούν προβλήματα κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες, στην περιοχή Κάβο Ντόρο, στο νότιο κεντρικό Αιγαίο και στο βόρειο κομμάτι του νοτίου Αιγαίου».

Όταν ρωτήθηκε αν είναι δυνατή η αναχώρηση πλοίων με ανέμους έντασης 8 μποφόρ, διευκρίνισε πως «το κάθε πλοίο έχει τα δικά του όρια, ανάλογα και με τη διεύθυνση του ανέμου». Συμπλήρωσε, ωστόσο, πως σε περιπτώσεις βοριάδων, που δεν δημιουργούν μεγάλο κυματισμό, «το όριο για απαγορευτικό απόπλου είναι συνήθως τα 9 μποφόρ».

Νωρίτερα το Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη, δημοσίευσε αναλυτικό πίνακα με τα τροποποιημένα δρομολόγια των πλοίων:

Παράλληλα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του mega η ταλαιπωρία ειναι μεγάλη.

Πλήθος κόσμου έχει έρθει από νωρίς στο λιμάνι για να μπορέσει να μάθει τι θα γίνει με τα δρομολόγια, αν θα εκτελεστούν. Όμως δεν έχουν πάρει καμία σαφή απάντηση για το τι ακριβώς θα συμβεί.

Το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά για όλα τα νησιά του Αιγαίου άλλαξε τελευταία στιγμή τα σχέδια χιλιάδων ταξιδιωτών… Ενώ πολλοί είναι και αυτοί που ήρθαν από μακριά και πρέπει να περιμένουν μέχρι το μεσημέρι ώστε να δουν αν θα καταφέρουν να ταξιδέψουν.

Τα δρομολόγια των πλοίων της Blue Star την Παρασκευή 08/08/2025:BLUE STAR NAXOSTo πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 06:45, στα εγκεκριμένα του δρομολόγια για Πάρο-Νάξο-Δονούσα-Αιγιάλη-Αστυπάλαια και επιστροφή.

BLUE STAR PAROS

Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 13:00, για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR DELOS

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά 16:00 (αντί 13:00), για Πάρο 21:00-21:35, Νάξο 22:25-23:00, Πάρο 23:45-00:15, άφιξη στον Πειραιά 05:15 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

Η προσέγγιση στη Θήρα δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR ΜYCONOS

Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08/08/2025 από Πειραιά 17:00, για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο, Καρλόβασι και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

To πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 07:15, στα εγκεκριμένα του δρομολόγια για Μύκονο-Άγιο Κήρυκο-Φούρνους-Καρλόβασι και επιστροφή.

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 01:00 ως ακολούθως:

Από Πειραιά 01:00, Ψαρά 07:45-07:55, Οινούσσες 09:50-10:05, Χίο 10:50-11:50, Μυτιλήνη 14:50-17:00, Λήμνο 22:10-22:40, Καβάλα 02:35.

HELLENIC HIGHSPEED

Το δρομολόγιο από Πειραιά 13:00, για Πάρο, Νάξο, Κουφονήσι, Κατάπολα, Νάξο, Πάρο, Πειραιά θα παραμέινει ανεκτέλεστο.

BLUE STAR 1

Το δρομολόγιο του πλοίου Παρασκευή 08.08.25, θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Από Πειραιά 18:30 (αντί 17:30), Πάρο 22:30-23:10, Νάξο 00:05-00:40, Ίο 01:45-02:00, Θήρα 03:20 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

BLUE STAR 2

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και ώρα 01:00 ως ακολούθως:

ΣΑΒΒΑΤΟ 09/08/2025ΚΥΡΙΑΚΗ 10/08/2025ΔΕΥΤΕΡΑ  11/08/2025
ΛΙΜΑΝΙΩΡΑΛΙΜΑΝΙΩΡΑΛΙΜΑΝΙΩΡΑ
ΑΦΑΝΑΦΑΝΑΦΑΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ01:00ΠΕΙΡΑΙΑΣ04:1507:00ΚΩΣ03:0003:30
ΣΥΡΟΣ04:4505:15ΚΑΤΑΠΟΛΑ12:4013:00ΚΑΛΥΜΝΟΣ04:1504:35
ΚΑΛΥΜΝΟΣ09:3009:50ΠΑΤΜΟΣ15:1515:35ΛΕΡΟΣ05:3006:00
ΚΩΣ10:3511:05ΛΕΡΟΣ16:3017:00ΠΑΤΜΟΣ06:5507:15
ΡΟΔΟΣ13:5016:00ΚΩΣ18:3519:05ΣΥΡΟΣ11:1011:30
ΚΩΣ18:4019:05ΡΟΔΟΣ21:4523:59ΠΕΙΡΑΙΑΣ15:25
ΚΑΤΑΠΟΛΑ22:2022:40

HIGHSPEED 4

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και μέχρι την Τρίτη 12/08/2025 θα εκτελέσει τα εγκεκριμένα δρομολόγια του HIGHSPEED 3, ως ακολούθως:

ΣΑΒΒΑΤΟ 09/08/2025ΚΥΡΙΑΚΗ 10/08/2025ΔΕΥΤΕΡΑ  11/08/2025ΤΡΙΤΗ 12/08/2025
ΛΙΜΑΝΙΩΡΑΛΙΜΑΝΙΩΡΑΛΙΜΑΝΙΩΡΑΛΙΜΑΝΙΩΡΑ
ΑΦΑΝΑΦΑΝΑΦΑΝΑΦΑΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ07:30ΠΕΙΡΑΙΑΣ08:45ΗΡΑΚΛΕΙΟ07:30ΠΕΙΡΑΙΑΣ08:45
ΘΗΡΑ09:4009:55ΣΥΡΟΣ11:2511:40ΘΗΡΑ09:4009:55ΣΥΡΟΣ11:2511:40
ΙΟΣ10:3510:45ΜΥΚΟΝΟΣ12:1512:30ΙΟΣ10:3510:45ΜΥΚΟΝΟΣ12:1512:30
ΠΑΡΟΣ12:0012:15ΠΑΡΟΣ13:2513:40ΠΑΡΟΣ12:0012:15ΠΑΡΟΣ13:2513:40
ΜΥΚΟΝΟΣ13:1013:25ΙΟΣ14:5015:05ΜΥΚΟΝΟΣ13:1013:25ΙΟΣ14:5015:05
ΣΥΡΟΣ14:0014:15ΘΗΡΑ15:4516:00ΣΥΡΟΣ14:0014:15ΘΗΡΑ15:4516:00
ΠΕΙΡΑΙΑΣ16:55ΗΡΑΚΛΕΙΟ18:10ΠΕΙΡΑΙΑΣ16:55ΗΡΑΚΛΕΙΟ18:10

HIGHSPEED 3

Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/2025 και μέχρι την Τρίτη 12/08/2025 θα εκτελέσει τα εγκεκριμένα δρομολόγια του HIGHSPEED 4, ως ακολούθως:

ΣΑΒΒΑΤΟ 09/08/2025ΚΥΡΙΑΚΗ 10/08/2025ΔΕΥΤΕΡΑ  11/08/2025ΤΡΙΤΗ 12/08/2025
ΛΙΜΑΝΙΩΡΑΛΙΜΑΝΙΩΡΑΛΙΜΑΝΙΩΡΑΛΙΜΑΝΙΩΡΑ
ΑΦΑΝΑΦΑΝΑΦΑΝΑΦΑΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ08:30ΗΡΑΚΛΕΙΟ07:30ΠΕΙΡΑΙΑΣ08:30ΗΡΑΚΛΕΙΟ07:30
ΜΥΚΟΝΟΣ11:5512:20ΘΗΡΑ09:4510:15ΜΥΚΟΝΟΣ11:5512:20ΘΗΡΑ09:4510:15
ΝΑΞΟΣ13:1013:30ΙΟΣ10:5511:10ΝΑΞΟΣ13:1013:30ΙΟΣ10:5511:10
ΙΟΣ14:2514:40ΝΑΞΟΣ12:0512:25ΙΟΣ14:2514:40ΝΑΞΟΣ12:0512:25
ΘΗΡΑ15:2015:45ΜΥΚΟΝΟΣ13:0513:35ΘΗΡΑ15:2015:45ΜΥΚΟΝΟΣ13:0513:35
ΗΡΑΚΛΕΙΟ18:00ΠΕΙΡΑΙΑΣ16:40ΗΡΑΚΛΕΙΟ18:00ΠΕΙΡΑΙΑΣ16:40

ARTEMIS

Το δρομολόγιο του πλοίου , από Λαύριο 07:00 για Κέα – Κύθνο – Σύρο και από Σύρο 13:30 για Πάρο, Νάξο, ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Κίμωλο, Μήλο δεν θα πραγματοποιηθεί. Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 09/08/25 από Λαύριο 01:00 για Μήλο (άφιξη 05:45) και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

