Σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων έχουν προκαλέσει οι θυελλώδεις άνεμοι που πλήττουν σήμερα 8 Αυγούστου την Αττική, με αποτέλεσμα χιλιάδες αδειούχοι να μην μπορούν να ταξιδέψουν ή να φθάσουν εγκαίρως στον τόπο των διακοπών τους και στα καταλύματα που έχουν μισθώσει εξαιτίας του απαγορευτικού απόπλου.

Όσον αφορά στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, σύμφωνα με τον κανονισμό 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα δικαιώματα των επιβατών περιλαμβάνουν:

⦁ επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστέρησης αναχώρησης για πάνω από 90 λεπτά·

⦁ κατάλληλη συνδρομή π.χ. γεύματα, αναψυκτικά και, όταν χρειάζεται, κατάλυμα για έως 3 νύχτες σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστέρησης αναχώρησης για επάνω από 90 λεπτά·

⦁ αποζημίωση από 25% έως 50% της τιμής του εισιτηρίου, σε περιπτώσεις καθυστέρησης άφιξης ή ματαίωσης ταξιδιού·

⦁ μη διακριτική μεταχείριση και δωρεάν ειδική συνδρομή για άτομα με αναπηρία και άτομα μειωμένης κινητικότητας τόσο σε λιμενικούς τερματικούς σταθμούς, όσο και επί του πλοίου, καθώς και χρηματική αποζημίωση για απώλεια ή βλάβη του εξοπλισμού κινητικότητας των εν λόγω ατόμων·

Τι ισχύει για τις κρατήσεις καταλυμάτων

Οι καθυστερήσεις και οι ματαιώσεις ταξιδιών προκαλεί δικαιολογημένα την ανησυχία των ταξιδιωτών όσον αφορά τις κρατήσεις διαμονής και αν δικαιούνται επιστροφή χρημάτων.

Για το θέμα αυτό υπάρχει πρόβλεψη με την Υπουργική Απόφαση 4109/2025 (ΦΕΚ B’ 1546/01.04.2025) «Κανονισμός Σχέσεων Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Πελατών αυτών της Υπουργού Τουρισμού», οι ταξιδιώτες που δεν μπορούν να εμφανιστούν στο κατάλυμα που έχουν κάνει κράτηση, εξαιτίας καθυστέρησης ή ματαίωσης του ταξισιού τους λόιγω απαγορευτικού απόπλου, δικαιούνται επιστροφής χρημάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Ακύρωση κράτησης» προβλέπεται ότι:

1. Η οριστική κράτηση ενός ή περισσοτέρων δωματίων σε κατάλυμα για ορισμένο χρονικό διάστημα γίνεται βάσει των όρων που συμφωνούνται μεταξύ των μερών. Εφ` όσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, όποιος πελάτης πραγματοποιεί κράτηση ενός ή περισσοτέρων δωματίων σε κατάλυμα για ορισμένο χρονικό διάστημα και δεν τα χρησιμοποιεί, είτε για ολόκληρο το χρονικό διάστημα, είτε για μέρος αυτού, καταβάλλει στον πάροχο για το διάστημα που δεν χρησιμοποίησε το κατάλυμα, αποζημίωση ίση με το ήμισυ του ποσού που θα έπρεπε να καταβάλει, εάν το χρησιμοποιούσε. Τυχόν προκαταβολή που έχει καταβληθεί από τον πελάτη συμψηφίζεται.

2. Το ίδιο ισχύει και όταν ο πελάτης δεν εμφανιστεί στο κατάλυμα κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία, εκτός αν η καθυστερημένη προσέλευσή του ή η πρόωρη αναχώρησή του οφείλεται σε «αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις». Έτσι λοιπόν, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ καταλύματος και ταξιδιώτη (π.χ. δια αποδοχής ειδικών όρων), ο ταξιδιώτης δικαιούται ΠΛΗΡΗ επιστροφή των χρημάτων για τις ημέρες που «έχασε» από τη διαμονή, ενώ διαρκούσε το απαγορευτικό.

3. Εάν ο πελάτης υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και ενημερώσει τον πάροχο για την ακύρωση της κράτησης τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την έναρξη της σύμβασης, απαλλάσσεται από οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση και ο πάροχος υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα την προκαταβολή που τυχόν εισέπραξε.

4. Κατ’ εξαίρεση, ο πάροχος μπορεί να προτείνει στον πελάτη ειδική εκπτωτική τιμή υπό τον όρο της άμεσης εξόφλησης και χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης από τον πελάτη. Εάν ο τελευταίος αποδεχθεί εγγράφως την ειδική εκπτωτική τιμή και προβεί σε ακύρωση της κράτησης, ο πάροχος δεν υποχρεούται σε επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.