Ένας Καναδός που δήλωσε την εξαφάνιση της 9χρονης κόρης του στη Νέα Υόρκη συνελήφθη αφού βρέθηκε νεκρή, ανακοίνωσαν οι αρχές τη Δευτέρα. Ο Λουτσιάνο Φρατολίν, πατέρας της Μελίνα Φρατολίν, κατηγορείται για φόνο δευτέρου βαθμού και απόκρυψη πτώματος, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο πατέρας δήλωσε την εξαφάνιση του κοριτσιού και την πιθανή απαγωγή του το Σάββατο, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδώσουν Amber Alert για να ζητήσουν τη βοήθεια του κοινού στην ανεύρεσή του παιδιού.

Ωστόσο, οι αρχές δήλωσαν το Σαββατοκύριακο ότι υπήρχαν αντιφάσεις στην αφήγηση του πατέρα και ότι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις απαγωγής.

Το πτώμα του κοριτσιού εντοπίστηκε την Κυριακή βόρεια του χωριού Lake George, κοντά στα σύνορα της πολιτείας με το Βερμόντ.

Ο Φρατολίν 45 ετών περιέγραφετον εαυτό του ως «στοργικό πατέρα» στο προφίλ του στο Instagram, και στον ιστότοπο μιας εταιρείας καφέ που λέγεται ότι έχει ιδρύσει ο ίδιος, μια ανάρτηση αναφέρει ότι η κόρη του Μελίνα είναι «το φως της ζωής του».

UPDATE: 9-year-old Melina Frattolin, who had been reported missing out of Lake George Saturday night, has been found dead, according to New York State Police.

