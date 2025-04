Ο Χιου Γκραντ δημοσιοποιεί τις λεπτομέρειες μιας αρνητικής αλληλεπίδρασης που είχαν τα παιδιά του στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού.

«Μόλις πέρασα από το Χίθροου με τη σύζυγο και τα παιδιά», έγραψε ο ηθοποιός στο Χ. «Έχουμε όλοι το ίδιο επίθετο (Γκραντ) στα διαβατήριά μας. Ο υπάλληλος του τμήματος μετανάστευσης εμπλέκει τα παιδιά μου σε κουβέντα και μετά τους ψιθυρίζει: ‘Αυτοί είναι η μαμά και ο μπαμπάς σας;’».

Ο Χιου Γκραντ κατήγγειλε την ερώτηση ως «παρεμβατική, προσβλητική και ανατριχιαστική».

Ο Γκραντ έχει πέντε παιδιά, δύο με την πρώην του, ηθοποιό Τινγκλάν Χονγκ, και τρία με την τωρινή του σύζυγο, την τηλεοπτική παραγωγό Άννα Ελισάβετ Έμπερσταϊν.

Just came through Heathrow with wife and children. We all have the same last name (Grant) on our passports. Immigration officer engages my children in chit chat then whispers to them “Are these your Mum and Dad?” . Intrusive, insulting and creepy.

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) April 4, 2025