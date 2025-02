Σε μια αποκλειστική κοινή συνέντευξη που θα μεταδοθεί στο FOX News τη Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καυτηρίασε τις προσπάθειες των μέσων ενημέρωσης να δημιουργήσουν ένταση μεταξύ του ίδιου και του δισεκατομμυριούχου επικεφαλής της DOGE Έλον Μασκ και δήλωσε ότι οι προσπάθειες αυτές δεν αποδίδουν.

Η συνέντευξη με τον Σον Χάνιτι του FOX News θα καλύψει και άλλα θέματα, όπως οι πρώτες 100 ημέρες του Τραμπ στην εξουσία και τρέχουσες ειδήσεις. Η συνέντευξη ήρθε μετά την αυξανόμενη κριτική για την καινοφανή συνέντευξη τύπου στο Οβάλ Γραφείο με τους Τραμπ, Μασκ και τον γιο του Μασκ, ο οποίος είπε στον Τραμπ πως «δεν είσαι εσύ ο πρόεδρος!».

Σε μια μικρή προεπισκόπηση της συνέντευξης που θα προβληθεί στο FOX News στις 18 Φεβρουαρίου στις 21:00 και δόθηκε στη δημοσιότητα από το FOX News την Παρασκευή, ο Τραμπ συζητά για το πώς οι προσπάθειες των μέσων ενημέρωσης να τον διαχωρίσουν από τον Μασκ είναι αναποτελεσματικές.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε το FOX News στο κανάλι του στο YouTube ο Τραμπ δήλωσε: «Το βλέπω συνέχεια… Στην πραγματικότητα, ο Έλον μου τηλεφώνησε, ξέρετε ότι προσπαθούν να μας απομακρύνουν. Είπα απολύτως».

«Έχουμε έκτακτη είδηση, ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε τον έλεγχο της προεδρίας στον Έλον Μασκ, ο πρόεδρος Μασκ θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στις 8:00. Και λέω ότι είναι τόσο προφανές».

Είπε ακόμη: «Είναι τόσο κακοί σε αυτό. Κάποτε πίστευα ότι ήταν καλοί σε αυτό. Στην πραγματικότητα είναι κακοί σε αυτό… Νομίζω ότι κανένας στην ιστορία δεν έχει πάρει περισσότερη κακή δημοσιότητα από εμένα. Θα μπορούσα να κάνω τα μεγαλύτερα πράγματα. Έχω 98% κακή δημοσιότητα».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Τραμπ στην συνέντευξη που έδωσε παρωδεί μερικά από όσα έχει ακούσει για τον εαυτό του και τον Μασκ.

President Trump mocks the Fake News losers for trying to divide him and @elonmusk amid their landmark efforts to end the government gravy train: «It’s just so obvious. They’re so bad at it.» pic.twitter.com/vhuigdGZnY

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 15, 2025