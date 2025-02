Τα παιδιά του Έλον Μασκ, έχουν πάει σε μέρη που πολλοί δεν πρόκειται να δουν ποτέ.

Από συναντήσεις με ξένους ηγέτες μέχρι την αίθουσα ελέγχου μιας εκτόξευσης της SpaceX, τα παιδιά του Μασκ, έχουν κάνει το ντεμπούτο τους ως βοηθοί στις προσπάθειες του πατέρα τους στην τεχνολογία, τις επιχειρήσεις και τώρα στην πολιτική.

Έχουν κάνει συχνές εμφανίσεις στην πρωτεύουσα της χώρας από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας και συνιδρυτή της Tesla για να ηγηθεί του νεοσύστατου Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας, το λεγόμενο Doge.

Το τετράχρονο παιδί του Μασκ, ο «Lil X», κρεμάστηκε στη γωνία του γραφείου Resolute στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη.

Την Πέμπτη, ο X και δύο από τα αδέρφια του αντάλλαξαν δώρα με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ενώ ο πατέρας τους συζήτησε με τον ξένο ηγέτη για την τεχνολογία και την καινοτομία.

Had a very good meeting with @elonmusk in Washington DC. We discussed various issues, including those he is passionate about such as space, mobility, technology and innovation. I talked about India’s efforts towards reform and furthering ‘Minimum Government, Maximum Governance.’ pic.twitter.com/7xNEqnxERZ

— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2025