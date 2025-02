Ένα νέο συμβουλευτικό όργανο που δημιουργήθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του οποίου ηγείται ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έχει αναλάβει να περικόψει θέσεις εργασίας και άλλες δαπάνες της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Έλον Μασκ ηγείται αυτής της προσπάθειας για τη δραστική μείωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού και την απομάκρυνση όσων θεωρεί ότι σπαταλούνται τα χρήματα των φορολογουμένων.

Όμως το Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (Doge) του έχει συναντήσει νομικά εμπόδια, ισχυρισμούς για σύγκρουση συμφερόντων και φόβους ότι θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά.

Εξηγώντας τις ενέργειές του στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Μασκ υπερασπίστηκε τα σχέδιά του και διέψευσε τον ισχυρισμό των αντίπαλων Δημοκρατικών ότι ενσαρκώνει μια «εχθρική κατάληψη» της κυβέρνησης.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η περικοπή των κυβερνητικών δαπανών έχει ευρεία υποστήριξη.

Παρά την πλήρη ονομασία του, το Doge δεν είναι επίσημο κυβερνητικό τμήμα, το οποίο θα έπρεπε να έχει συσταθεί με πράξη του Κογκρέσου.

Αντ’ αυτού, δημιουργήθηκε μέσω ενός από τα προεδρικά διατάγματα του Τραμπ και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο με τουλάχιστον τέσσερις υπαλλήλους αφιερωμένους σε κάθε κυβερνητική υπηρεσία.

Μέρος της αποστολής του Doge, λέει το διάταγμα, αφορά την αναβάθμιση της πληροφορικής με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας. Πρέπει να ολοκληρώσει το έργο του έως τον Ιούλιο του 2026.

Πολλοί από τους υπαλλήλους του Doge φαίνεται να είναι νέοι άνθρωποι με τεχνολογικό υπόβαθρο.

Ο Τραμπ δίνει στην ομάδα του Doge προθεσμία μέχρι τις 4 Ιουλίου 2026 για να ολοκληρώσει το έργο της.

Ναι. Ο Μασκ δήλωσε αρχικά ότι θα εκτελούσε τον ρόλο του ως εξωτερικός εθελοντής, αλλά ο Λευκός Οίκος δήλωσε αργότερα ότι λειτουργεί ως άμισθος ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος.

Ο χαρακτηρισμός αυτός ορίζεται επίσημα ως όσοι εργάζονται για την κυβέρνηση για 130 ημέρες ή λιγότερες μέσα στο έτος.

Για ορισμένους υποστηρικτές αυτού του νέου οργάνου, η ιδιότητα του εξωτερικού συνεργάτη του Doge – καθώς και η κάπως ασαφής εντολή του – θα αυξήσει την αποτελεσματικότητά του.

«Είναι λίγο πιο αδέσμευτοι από την ίδια τη γραφειοκρατία και τα συστήματα που επιβραδύνουν τις διαδικασίες εδώ γύρω», δήλωσε στο BBC ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Κέβιν Κράμερ από τη Βόρεια Ντακότα. «Νομίζω ότι η έλλειψη παραμέτρων είναι μέρος αυτού που θα τους κάνει αποτελεσματικούς».

Η αποστολή του, λέει ο Μασκ, είναι να εξοικονομήσει τα χρήματα των φορολογουμένων και να μειώσει το εθνικό χρέος των ΗΠΑ, το οποίο ανέρχεται σε 36 τρισ. δολάρια.

Αρχικά είπε ότι ήλπιζε να εξοικονομήσει έως και 2 τρισ. δολάρια ετησίως, αλλά αργότερα μετρίασε αυτή την εκτίμηση.

Ο Μασκ δήλωσε ότι θέλει να βάλει τέλος στην «τυραννία της γραφειοκρατίας», αυτό που περιγράφει ως τέταρτο κλάδο της κυβέρνησης που εργάζεται ενάντια στην ατζέντα του Τραμπ. Οι επικριτές του έργου του βλέπουν ένα απλούστερο ιδεολογικό κίνητρο στο παιχνίδι.

«Δεν πρόκειται να μπουν σε οργανισμούς που κάνουν πράγματα που τους αρέσουν. Θα πάνε σε οργανισμούς με τους οποίους διαφωνούν», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο Douglas Holtz-Eakin, πρώην Ρεπουμπλικανός διευθυντής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO).

Δεν είναι σαφές πόσα χρήματα έχει καταφέρει να εξοικονομήσει μέχρι στιγμής το Doge, αν και ο λογαριασμός της στο Χ δίνει τακτικές, πανηγυρικές ενημερώσεις για όσα, όπως λένε, έχουν περικοπεί.

Μεταξύ των ενεργειών της που έχουν προκαλέσει πρωτοσέλιδα είναι: «To Doge έχει κάνει μια σειρά από ενέργειες που έχουν γίνει για να γίνουν πρωτοσέλιδα:

Κονδύλι, ύψους 25.000 δολαρίων «έκοψε» το Doge που αφορά την Ελλάδα.

Tο κονδύλι αφορούσε τη χώρα μας και είχε τον τίτλο: «Ενδυνάμωση των προσφύγων της LGBTQIA+ κοινότητας στην Ελλάδα».

Στην περιγραφή του προγράμματος, το οποίο μπλόκαρε ο μεγιστάνας και το επιτελείο του, αναφέρεται πως σκοπός του ήταν να προσφέρει «υλική, νομική και ψυχολογική υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες της LGBTQIA+ κοινότητας, αλλά και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα που αντιμετωπίζει η LGBTQIA+ κοινότητα».

Ο ίδιος ο Μασκ έγραψε στο Χ ότι «υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις», παραθέτοντας ανάρτηση του χρήστη «Libs of TikTok» με φωτογραφία της ελληνικής σημαίας και της σημαίας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, μέσω της οποίας διατύπωνε το εξής ερώτημα: «Γιατί χρηματοδοτούμε τέτοια σκουπίδια;»

So many situations like this https://t.co/8XOlAWpYXx

— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2025