Ο Έλον Μασκ διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που τον ήθελαν να καταθέτει προσφορά για την αγορά του TikTok.

Ο δισεκατομμυριούχος τόνισε ότι δεν ενδιαφέρεται για την εξαγοράτης δημοφιλούς πλατφόρμας σύντομων βίντεο, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν να απαγορεύσουν.

Οι δηλώσεις του Μασκ έγιναν στο «WELT Economic Summit», ένα γερμανικό συνέδριο που διοργανώθηκε από τον όμιλο μέσων ενημέρωσης AxelSpringer.

«Δεν έχω κάνει καμία προσφορά για το TikTok», ξεκαθάρισε ο Μασκ, μία εβδομάδα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν ανοιχτός στην ιδέα μιας τέτοιας εξαγοράς από τον ίδιο τον Μασκ.

«Δεν έχω κάποιο σχέδιο για το τι θα έκανα αν το αγόραζα», συμπλήρωσε, εξηγώντας ότι δεν χρησιμοποιεί προσωπικά την εφαρμογή και δεν είναι εξοικειωμένος με το format της.

«Δεν ανυπομονώ να αποκτήσω το TikTok. Γενικά δεν προχωρώ σε εξαγορές, είναι σπάνιο», είπε επίσης ο Μασκ υπενθυμίζοντας ότι η εξαγορά του Twitter, που μετονομάστηκε σε X, ήταν μια εξαίρεση. Όπως υπογράμμισε, «συνήθως δημιουργώ εταιρείες από το μηδέν».

On January 28, Elon Musk was interviewed at the WELT Economic Summit in Berlin. Here’s the full recording, with a particular focus on Europe’s future and current political challenges.

0:00 Starting a company is hard

0:37 Defeating bureaucracy

3:36 Germany also needs a DOGE

4:50… pic.twitter.com/Qw7oM6F079

— ELON CLIPS (@ElonClipsX) February 8, 2025