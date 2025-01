Τα ξημερώματα της παραμονής Πρωτοχρονιάς ο Μασκ έστρεψε την προσοχή του στις «συμμορίες πακιστανικής καταγωγής που κάνουν grooming», λέει ο Guardian.

Αυτό στο οποίο αναφερόταν ο μεγιστάνας της τεχνολογίας ήταν ένα σκάνδαλο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο Rotherham που αποκάλυψε τις συστηματικές αποτυχίες που επέτρεψαν την κακοποίηση 1.400 παιδιών από το 1997 μέχρι το 2013.

Τα θύματα, πολλά από τα οποία ήταν μόλις 11 ετών, υπέστησαν φρικτή κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, της εμπορίας ανθρώπων και του βίαιου εκφοβισμού.

Ωστόσο, παρά τα αποδεικτικά στοιχεία οι αρχές απέτυχαν να δράσουν.

Οι δράστες του σκανδάλου Rotherham, κυρίως άνδρες πακιστανικής καταγωγής, εκπαίδευαν, κακοποιούσαν, διακινούσαν παιδιά, κυρίως νεαρά κορίτσια, τα οποία συχνά υπέστησαν σοβαρή σωματική και συναισθηματική βλάβη.

Τα θύματα εξαναγκάστηκαν με χειραγώγηση, απειλές και βία, ενώ οι φωνές τους αγνοήθηκαν επανειλημμένα ή αποσιωπήθηκαν από τις αρχές.

Ένας σημαντικός παράγοντας ήταν ο φόβος των αξιωματούχων να χαρακτηριστούν ρατσιστές, καθώς η πλειοψηφία των δραστών ήταν πακιστανικής καταγωγής.

Ο Μασκ πυροδότησε την αντιπαράθεση σχετικά με τον χειρισμό της κακοποίησης παιδιών από τον Στάρμερ, αφού άφησε να εννοηθεί ότι ο πρωθυπουργός απέτυχε να προσαγάγει στη δικαιοσύνη «συμμορίες βιαστών» όταν ήταν διευθυντής της εισαγγελίας.

«Οι υπεύθυνοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο δικαστικό σώμα, πρέπει να απολυθούν γι’ αυτό», έγραψε.

Το αφεντικό της Tesla αποσπάστηκε προς στιγμήν από την ψυχική υγεία του Τζο Μπάιντεν, αλλά στη συνέχεια προχώρησε στο retweet ενός παλιού βίντεο του Τόμι Ρόμπινσον, ενός καταδικασμένου ακροδεξιού.

Ο Ρόμπινσον εκτίει ποινή φυλάκισης 18 μηνών για περιφρόνηση του δικαστηρίου επειδή επανέλαβε ψευδείς ισχυρισμούς εναντίον ενός Σύρου πρόσφυγα, κατά παράβαση ασφαλιστικών μέτρων.

Ο Μασκ σχολίασε: «Γιατί στους βιαστές επιβάλλονται ποινές με αναστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αυτός ο τύπος παίρνει 18 μήνες στην απομόνωση, παρόλο που δεν έκανε τίποτα βίαιο;»

Το GB News μετέδωσε στη συνέχεια ότι η υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τζες Φίλιπς, είχε απορρίψει πέρυσι αίτημα του συμβουλίου του Oldham για δημόσια έρευνα σχετικά με ένα άλλο σκάνδαλο grooming.

«Ντροπή», έγραψε ο Μασκ στο Twitter.

ELON MUSK SAYS THE UNITED STATES SHOULD APPLY ECONOMIC AND DIPLOMATIC PRESSURE ON THE UK TO FREE TOMMY ROBINSON

