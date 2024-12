Τον Οκτώβριο του 2023 ο Ιλον Μασκ επιτέθηκε στον ιστότοπο της Wikipedia γιατί προωθεί τη «woke ατζέντα» και προσπάθησε να υποτιμήσει την επιδραστικότητα της.

Αν και ο ιστότοπος, που ιδρύθηκε το 2001, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ελεύθερη, ανοιχτή πρόσβαση και γνώση σε εκατομμύρια χρήστες, ο Ιλον Μασκ έχει ρίξει το γάντι στο Ίδρυμα Wikipedia που διαχειρίζεται τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια η οποία και συντηρείται από μια αφοσιωμένη ομάδα εθελοντών και τις δωρεές τους.

Στην ανάρτηση του, ο μεγιστάνας και επικεφαλής του Χ, Ιλον Μασκ δεσμεύτηκε ότι «θα δωρίσει 1 δισ. δολάρια, αν αλλάξει όνομα σε Dickipedia».

Στην ίδια ανάρτηση ο Ιλον Μασκ αναρωτήθηκε για ποιο λόγο το Ίδρυμα ζητά δωρεές από τους χρήστες.

«Σίγουρα, δε χρειάζονται για τη λειτουργία της. Μπορείς κυριολεκτικά να χωρέσεις όλα τα κείμενά της στο τηλέφωνό σου! Άρα, για πού προορίζονται τα χρήματα; Θα θέλαμε να μάθουμε εμείς, που αναρωτιόμαστε» έγραψε στην ανάρτηση του 2023.

Have you ever wondered why the Wikimedia Foundation wants so much money?

It certainly isn’t needed to operate Wikipedia. You can literally fit a copy of the entire text on your phone!

So, what’s the money for? Inquiring minds want to know …

— Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2023