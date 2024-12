Ο Τζεφ Μπέζος εθεάθη να εισέρχεται στο Μαρ-α-Λάγκο το βράδυ της Τετάρτης, καθ’ οδόν για δείπνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο μεγαλοεπιχειρηματίας έχει υποσχεθεί 1 εκατ. δολάρια στο ταμείο για την ορκωμοσία του Τραμπ, μία από τις πολλές δωρεές που έχουν ανακοινωθεί από επιχειρηματίες της τεχνολογίας.

Η Amazon θα μεταδώσει την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου στην υπηρεσία Prime Video, η οποία θα μετρήσει ως άλλη μια δωρεά σε είδος ύψους 1 εκατ. δολαρίων στο ταμείο για την ορκωμοσία του, σύμφωνα με το CBS News, τον αμερικανικό ειδησεογραφικό εταίρο του BBC.

Jeff Bezos arrives at Mar-a-Lago for dinner with President-Elect Trump and Melania.

