Αναφορές για ομήρους ερευνά η ολλανδική αστυνομία, μετά τα βίαια επεισόδια που εκτυλίχθηκαν εχθές στο Άμστερνταμ μετά τον αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ – Άγιαξ.

Κατά την ίδια ενημέρωση 62 άτομα τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση ενώ πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τα ολλανδικά μέσα, ομάδες Αράβων επιτέθηκαν στους οπαδούς της ισραηλινής ομάδας.

Op social media circuleren verschillende berichten over de gebeurtenissen van afgelopen nacht in Amsterdam. De politie is een groot onderzoek gestart naar meerdere geweldsincidenten. Tot nu toe is bekend dat vijf gewonden naar het ziekenhuis zijn afgevoerd en 62 mensen zijn…

