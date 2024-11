Επιθέσεις στους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ που βρέθηκαν στο Άμστερνταμ για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους με τον Άγιαξ σημειώθηκαν μετά τη λήξη του αγώνα το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, ομάδες Αράβων είχαν στήσει ενέδρα και επιτέθηκαν στους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ έξω από το γήπεδο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν υπάρχουν τουλάχιστον 10 τραυματίες.

Κατά τις αναφορές των ΜΜΕ, οπαδοί της Μακάμπι έφεραν τραύματα από μαχαίρι, ενώ βούτηξαν στα παγωμένα νερά των καναλιών που περιβάλουν το Άμστερνταμ.

Οι οπαδοί της ομάδας από το Ισραήλ αναφέρουν ότι η επίθεση ήταν «καλοσχεδιασμένη ενέδρα».

Jews are openly being beaten in Amsterdam tonight pic.twitter.com/O8mqzX5cF8

— Open Source Intel (@Osint613) November 8, 2024