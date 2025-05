Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ινδία εναντίον εννέα, όπως ισχυρίστηκε, «τρομοκρατικών υποδομών» στο εσωτερικό του Πακιστάν, σε μια απότομη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο πυρηνικά εξοπλισμένων γειτόνων.

Τρεις ακόμη άμαχοι έχασαν τη ζωή τους εν μέσω των συνεχιζόμενων ανταλλαγών πυρών, ιδίως πυροβολικού, κατά μήκος της λεγόμενης γραμμής ελέγχου —των de facto συνόρων της Ινδίας και του Πακιστάν— στο Κασμίρ, όπως ανακοίνωσαν οι ινδικές αρχές.

Το Πακιστάν χαρακτήρισε τα ινδικά πλήγματα «πράξη πολέμου» και ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε πέντε αεροσκάφη της ινδικής πολεμικής αεροπορίας. «Το Πακιστάν δίνει την αρμόζουσα απάντηση στην Ινδία», ανέφερε η πακιστανική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Στο γράφημα φαίνονται οι τοποθεσίες που χτυπήθηκαν από τα ινδικά πλήγματα:

Η Ινδία είχε κατηγορήσει το Πακιστάν για συμμετοχή σε επίθεση εναντίον ινδουιστών τουριστών στο ινδικό Κασμίρ τον περασμένο μήνα, από την οποία σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι. «Τηρούμε τη δέσμευση ότι οι υπεύθυνοι για την επίθεση αυτή θα λογοδοτήσουν», δήλωσε το ινδικό υπουργείο Άμυνας.

«Οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν την «επιχείρηση Sindoor», χτυπώντας υποδομές τρομοκρατών στο Πακιστάν και στο κατεχόμενο από το Πακιστάν Τζαμού και Κασμίρ, από τα οποία τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον της Ινδίας σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση, και προστίθεται: «οι ενέργειες μας ήταν μετρημένες» και «δεν είχαν τη φύση κλιμάκωσης. Καμία στρατιωτική εγκατάσταση του Πακιστάν δεν αποτέλεσε στόχο».

«Ο κόσμος πρέπει να δείξει μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία» ανέφερε ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών, Subrahmanyam Jaishankar στα πρώτα του δημόσια σχόλια σχετικά με τις επιθέσεις του Νέου Δελχί στο Πακιστάν και το υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 7, 2025