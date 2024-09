Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τη Χεζμπολάχ να απαντά στους χθεσινούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς με μπαράζ ρουκετών (εικόνα πάνω από Times of Israel), ενώ σειρήνες ηχούν σε κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ, γύρω από τη Θάλασσα της Γαλιλαίας.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες με στόχο την αεροπορική βάση Ramat David του Ισραήλ καθώς και στις εγκαταστάσεις της ισραηλινής εταιρείας Rafael, η οποία ειδικεύεται στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ως απάντηση στις εκρήξεις των βομβητών στον Λίβανο την περασμένη εβδομάδα.

Η Χεζμπολάχ είπε ότι εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους Fadi 1 και Fadi 2 καθώς και ρουκέτες Katyusha στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, που βρίσκεται βόρεια της Χάιφα στο Ισραήλ. Χαρακτήρισε την επίθεση ως «μια αρχική απάντηση στη βάναυση σφαγή που διέπραξε ο ισραηλινός εχθρός σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου την Τρίτη και την Τετάρτη».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 85 ρουκέτες εναντίον της Χάιφα σήμερα το πρωί και ότι ορισμένα από τα βλήματα έκαναν πρόσκρουση.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ρουκέτες προκάλεσαν πυρκαγιές στο βόρειο Ισραήλ, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια στο Kiryat Bialik.

