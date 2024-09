Εκρηκτική συνεχίζει να είναι η κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Δεκάδες αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ εξαπέλυσαν ξανά εντατικούς βομβαρδισμούς χθες Σάββατο στον νότιο Λίβανο, οχυρό της Χεζμπολά, την επομένη του βομβαρδισμού ο οποίος αποκεφάλισε επίλεκτη μονάδα του λιβανικού σιιτικού κινήματος, στοιχίζοντας συνολικά τη ζωή σε 37 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων αμάχων.

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών, η οποία εντείνει τη διεθνή ανησυχία για εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, εξώθησε τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, τον Νατζίμπ Μικάτι, να ακυρώσει το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετείχε στις εργασίες υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ, καλώντας να «τερματιστούν οι φρικτές σφαγές» που διαπράττονται από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Παράλληλα, επικαλούμενο την «απρόβλεπτη φύση του συνεχιζόμενου πολέμου», το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε χθες τους Αμερικανούς που βρίσκονται στον Λίβανο να φύγουν το ταχύτερο από τη χώρα, όσο ακόμα είναι «διαθέσιμη» η επιλογή να επιβιβαστούν σε εμπορικές πτήσεις.

Η Χεζμπολά (το «Κόμμα του Θεού»), ισχυρός πολιτικός και στρατιωτικός παράγοντας στον Λίβανο, άνοιξε μέτωπο με το γειτονικό Ισραήλ προς «υποστήριξη» της Χαμάς, συμμάχου της, την 8η Οκτωβρίου, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο πόλεμος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, διανύει πλέον την 352η ημέρα του, και η πολιτική προστασία στη Γάζα ανακοίνωσε πως χθες 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον ακόμη ενός σχολείου των Ηνωμένων Εθνών που είχε μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας χιλιάδων εκτοπισμένων στον θύλακο.

Το Ισραήλ, που ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, πολλαπλασίασε τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματα και τις απειλές εναντίον της Χεζμπολά, οι ρουκέτες της οποίας εναντίον του βόρειου Ισραήλ —αν και οι περισσότερες ανακοινώνεται πως αναχαιτίζονται— ανάγκασαν δεκάδες χιλιάδες κατοίκους του βορρά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

BREAKING: Haifa under attack. Hezbollah is targeting industrial and military Israeli facilities in the area with direct hits. Massive explosions are heard and reports that Ramat David air base have been hit. These are long range missiles. Lebanon has every right to defend itself pic.twitter.com/kOzLLaTI35

— Hadi (@HadiNasrallah) September 21, 2024