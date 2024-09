Τουλάχιστον 9 νεκροί και πάνω από 2.750 τραυματίες είναι ο αιματηρός απολογισμός της νέας επίθεσης που έγινε στον Λίβανο με τις ταυτόχρονες εκρήξεις σε βομβητές μελών και εργαζομένων της Χεζμπολάχ.

Άλλα 14 μέλη της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν με τον ίδιο τρόπο στη Συρία.

Η πρωτοφανής επίθεση που έχει επηρεάσει δεκάδες χιλιάδες πολίτες στον Λίβανο και δοκιμάζει τις αντοχές της κατεστραμμένης οικονομικά χώρας της Μέσης Ανατολής, προκαλεί φόβους για ευρύτερη κλιμάκωση και για περιφερειακό πόλεμο που μέχρι στιγμής έχει αποφευχθεί.

Η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ για την αιματηρή επίθεση που προκάλεσε θύματα και στον άμαχο πληθυσμό, και υποσχέθηκε να τιμωρήσει το Τελ Αβίβ, σημειώνοντας ότι οι δυνατότητές της παραμένουν σε υψηλό επίπεδο.

Το Ισραήλ κατηγόρησε και η επίσημη κυβέρνηση του Λιβάνου ενώ το Ιράν χαρακτήρισε την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια».

