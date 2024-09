Πάνω από 2.700 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 8 οι νεκροί από ταυτόχρονες εκρήξεις σε συσκευές επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν μέλη και εργαζόμενοι της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Την ενημέρωση έκανε ο υπουργός Υγείας της χώρας, την ώρα που στους δρόμους επικρατεί πανικός καθώς οι τραυματίες προσπαθούν να φτάσουν στα υποστελεχωμένα νοσοκομεία του Λιβάνου.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ένα 8χρονο κορίτσι ενώ από τους χιλιάδες τραυματίες οι 200 είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι εκρήξεις έγιναν ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία της χώρας και 100 νοσοκομεία έχουν δεχτεί τραυματίες.

Τα νοσοκομεία στο νότο τμήμα της χώρας έχουν υπερβεί τη χωρητικότητά τους και το υπουργείο εργάζεται για τη μεταφορά τραυματιών σε εγκαταστάσεις σε άλλα σημεία.

Ο Λίβανος είναι αντιμέτωπος με μεγάλη οικονομική κρίση με το κράτος να είναι στα όρια της χρεοκοπίας.

Η επίθεση αυτή αποτελεί από μόνη της μία επιπλέον κρίση σε μία χώρα με πολλά ανοιχτά τραύματα.

This is incredible

Israel has literally blown off the bollocks of Islamic terrorists Hezbollah

Israel hacked the pagers in their pockets and has blown up their testicles

https://t.co/OxYsiPi8aT

— leekern (@leekern13) September 17, 2024