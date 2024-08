Στην μεγαλύτερη έως τώρα κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στον παρόντα πόλεμο, το Ισραήλ χτύπησε θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και η οργάνωση απάντησε με την έναρξη των αντιποίνων για τη δολοφονία Σουκρ, με μπαράζ μεγαλύτερο των 320 ρουκετών και drones.

Ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, δήλωσε ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στο Λίβανο για να απομακρύνουν «προληπτικά» μια «απειλή» που τέθηκε από τη Χεζμπολάχ.

«Πριν από λίγο, (ο ισραηλινός στρατός) εντόπισε την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ να ετοιμάζεται να εκτοξεύσει πυραύλους και ρουκέτες προς το ισραηλινό έδαφος», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Σε μια πράξη αυτοάμυνας για την απομάκρυνση αυτών των απειλών, (ο ισραηλινός στρατός) πλήττει τρομοκρατικούς στόχους στο Λίβανο, από τους οποίους η Χεζμπολάχ σχεδίαζε να εξαπολύσει τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών πολιτών». Άμεσα το Ισραήλ ανακοίνωσε το κλείσιμο του αεροδρομίου του Τελ Αβίβ, τουλάχιστον μέχρι τις 10:00 της Κυριακής.

«Η Χεζμπολάχ θα εκτοξεύσει σύντομα ρουκέτες και πιθανόν πυραύλους και UAV προς το ισραηλινό έδαφος. Ακριβώς δίπλα από τα σπίτια των Λιβανέζων πολιτών στο νότιο Λίβανο, μπορούμε να δούμε ότι η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται να εξαπολύσει μια εκτεταμένη επίθεση στο Ισραήλ, θέτοντας σε κίνδυνο τους Λιβανέζους πολίτες. Προειδοποιούμε τους αμάχους που βρίσκονται στις περιοχές όπου δρα η Χεζμπολάχ, να απομακρυνθούν άμεσα από τον κίνδυνο για τη δική τους ασφάλεια», συμπλήρωσε ο Χαγκάρι.

Numerous Iron Dome interceptions seen over the Western Galilee. https://t.co/TeaHp7g7mE pic.twitter.com/1r9gHGtMeB

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 25, 2024