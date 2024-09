Λίγες ώρες μετά το τέλος του debate Χάρις – Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ο Μπαράκ Ομπάμα αποτύπωσε τις δικές του εντυπώσεις για την εμφάνιση των δύο προεδρικών υποψηφίων, κάνοντας ανάρτηση στο X.

«Απόψε είδαμε από πρώτο χέρι ποιος έχει το όραμα και τη δύναμη να προχωρήσει αυτή τη χώρα αντί να μας διχάζει. H @KamalaHArris θα είναι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Tonight, we saw firsthand who has the vision and strength to move this country forward instead of dividing us. @KamalaHarris will be a president for all Americans.

Let’s get to work: https://t.co/EuAXRi0gI2

— Barack Obama (@BarackObama) September 11, 2024