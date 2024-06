Ο William Anders, αστροναύτης της NASA, ο οποίος ήταν μέλος του πληρώματος του Apollo 8 το 1968, έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον γιο του, Gregory Anders. Ήταν 90 ετών.

«Ο μπαμπάς μου πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα στα νησιά Σαν Χουάν», δήλωσε ο Anders στο CNN το βράδυ της Παρασκευής. «Η οικογένεια είναι συντετριμμένη και θρηνεί την απώλεια ενός σπουδαίου πιλότου», πρόσθεσε.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σαν Χουάν ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι ένα αεροσκάφος κατέπεσε στα ανοικτά των ακτών του νησιού Τζόουνς.

Το κέντρο αποστολής έλαβε μια αρχική αναφορά γύρω στις 11:40 π.μ., η οποία ανέφερε ότι ένα «παλαιότερο μοντέλο αεροπλάνου πετούσε από βορρά προς νότο και στη συνέχεια έπεσε στο νερό κοντά στο βόρειο άκρο του Jones Island και βυθίστηκε», ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

Η ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε αργότερα ότι η σορός του πιλότου ανασύρθηκε από ομάδα δυτών μετά από πολύωρη έρευνα στην οποία συμμετείχαν πολλές υπηρεσίες και η οποία κάλυψε 215 ναυτικά μίλια. Τα νησιά Σαν Χουάν βρίσκονται περίπου 90 μίλια βόρεια του Σιάτλ.

Ο William Anders, που γεννήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 1933 στο Χονγκ Κονγκ, αποφοίτησε από τη Ναυτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών το 1955 και αφού κατατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, απέκτησε τα φτερά του πιλότου τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ναυτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ.

Υπηρέτησε ως πιλότος μαχητικών της Διοίκησης Αεράμυνας στην Καλιφόρνια και την Ισλανδία, σύμφωνα με τη NASA και τη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ.

Ενώ εργαζόταν στο Εργαστήριο Όπλων της Πολεμικής Αεροπορίας στο Νέο Μεξικό, ο Anders ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση προγραμμάτων θωράκισης αντιδραστήρων πυρηνικής ενέργειας και επιδράσεων ακτινοβολίας, αναφέρει το βιογραφικό του στη NASA.

Επιλέχθηκε το 1964 ως αστροναύτης από τη NASA και υπηρέτησε ως εφεδρικός πιλότος στην αποστολή Gemini 11 το 1966 και στην πτήση Apollo 11 το 1969. Ο Anders κατέγραψε περισσότερες από 6.000 ώρες πτήσης.

Ο Anders και οι συνάδελφοί του αστροναύτες Jim Lovell και ο διοικητής της αποστολής Frank Borman, ο οποίος πέθανε τον Νοέμβριο του 2023, ήταν στην πρώτη αποστολή σε σεληνιακή τροχιά τον Δεκέμβριο του 1968 με το Apollo 8. Ο Anders υπηρέτησε ως πιλότος της σεληνιακής μονάδας στην ιστορική αυτή πτήση.

Από το διαστημόπλοιο, ο Anders κατέγραψε μια εμβληματική εικόνα της Γης που δείχνει την επιφάνεια της σελήνης σε πρώτο πλάνο κατά τη διάρκεια της πτήσης του Apollo 8 την παραμονή των Χριστουγέννων του 1968, με τίτλο «Earthrise».

«Κάναμε τόσο δρόμο για να εξερευνήσουμε το φεγγάρι, και το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι ανακαλύψαμε τη Γη», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Anders.

Η φωτογραφία, η οποία χαρακτηρίστηκε «θρυλική» από τη NASA σε ένα βίντεο-αφιέρωμα για τον Anders την Παρασκευή, τραβήχτηκε καθώς το πλήρωμα τραβούσε εικόνες της σεληνιακής επιφάνειας για γεωλογική ανάλυση, δήλωσε ο Anders σε προηγούμενη συνέντευξή του στη NASA.

«Ξαφνικά κοίταξα έξω από το παράθυρο και να αυτή η πανέμορφη σφαίρα άρχισε να εμφανίζεται», περιέγραψε ο Anders. «Για μένα, με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι η Γη ήταν μικρή, λεπτή και όχι το κέντρο του σύμπαντος», πρόσθεσε.

Οι Anders, Lovell και Borman αναγνωρίστηκαν από το περιοδικό Time ως «Άνδρες της Χρονιάς» το 1968.

Ο Anders διετέλεσε εκτελεστικός γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Αεροναυπηγικής και Διαστήματος από το 1969 έως το 1973, σύμφωνα με τη NASA. Ο πρόεδρος Τζέραλντ Φορντ τον όρισε τον πρώτο πρόεδρο της Επιτροπής Ρυθμιστικών Πυρηνικών Θεμάτων, η οποία είναι υπεύθυνη για την πυρηνική ασφάλεια και την περιβαλλοντική συμβατότητα.

Ο διοικητής της NASA Bill Nelson δήλωσε σε ανάρτησή του στο X, πρώην Twitter, την Παρασκευή: «Ο Bill Anders προσέφερε στην ανθρωπότητα ένα από τα βαθύτερα δώρα που μπορεί να δώσει ένας αστροναύτης. Ταξίδεψε στο κατώφλι της Σελήνης και βοήθησε όλους μας να δούμε κάτι άλλο: τον εαυτό μας».

Ο Νέλσον συνέχισε: «Ενσάρκωσε τα μαθήματα και τον σκοπό της εξερεύνησης. Θα μας λείψει».

In 1968, during Apollo 8, Bill Anders offered to humanity among the deepest of gifts an astronaut can give. He traveled to the threshold of the Moon and helped all of us see something else: ourselves. He embodied the lessons and the purpose of exploration. We will miss him. pic.twitter.com/wuCmfHpu3g

— Bill Nelson (@SenBillNelson) June 8, 2024