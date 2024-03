Για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, η NASA ζητά υποψήφιους αστροναύτες για τις επόμενες αποστολές Artemis στη Σελήνη και στον Άρη. Η Αμερικανική Υπηρεσία διαστήματος δημοσίευσε αγγελία με τίτλο «Το Σύμπαν σας καλεί», στην οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλλουν αίτηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bloomberg, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις εκπαίδευσης και εξειδικευμένης εμπειρίας, δηλαδή να έχουν εργαστεί ως πιλότοι, γιατροί ή και μηχανικοί. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις έχει ανοίξει ενώ η προθεσμία τους λήγει στις 2 Απριλίου.

Οι υποψήφιοι αστροναύτες θα περάσουν περίπου δύο χρόνια εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες, όπως διαστημικός περίπατος, ρομποτική και ομαδική εργασία. Η θέση εργασίας εδρεύει στο Χιούστον, η αμοιβή ανέρχεται στα 152.000 δολάρια ετησίως και απαιτεί «εκτεταμένα ταξίδια».

Ο αρχικός μισθός για έναν υποψήφιο αστροναύτη βρίσκεται μεταξύ των δύο υψηλότερων μισθολογικών επιπέδων για ομοσπονδιακές θέσεις εργασίας στην περιοχή του Χιούστον, σύμφωνα με το FederalPay.org, έναν ιστότοπο που χρησιμοποιείται από τους πολιτικούς υπαλλήλους.

Σημειώνεται δε ότι το 2020, η NASA εξέδωσε μία ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ένα εύρος μισθών που ξεκίναγε από τα 105.000 δολάρια και έφτανε μέχρι και τα 161.000 δολάρια για τους υποψήφιους αστροναύτες.

We’re seeking the next class of @NASA_Astronauts. Candidates could fly on Artemis missions to the Moon and, eventually, Mars. Will you be one of them?

Applications to #BeAnAstronaut are open through April 2, 2024. Start yours at https://t.co/nurYiiWxmx. pic.twitter.com/WsLcSbnrM2

— NASA (@NASA) March 5, 2024