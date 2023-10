Live οι εξελίξεις

Άλλη μια εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι πολιορκημένοι στη Γάζα την ώρα που το Ισραήλ ετοιμάζεται να εισβάλει στη Λωρίδα, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα πράξει παρά τις σφοδρές αντιδράσεις, μετά την επίθεση της Χαμάς το Σάββατο 7 Οκτωβρίου.

Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν και την περασμένη νύχτα, ενώ όπως προειδοποιούν διεθνείς οργανισμοί τα καύσιμα, το νερό και τα τρόφιμα τελειώνουν στη Γάζα, με τα νοσοκομεία να υπολειτουργούν.

Εν μέσω των συνεχιζόμενων ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα, η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιδρομές έχουν προκαλέσει μια «άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική καταστροφή».

Το Ισραήλ έχει να αντιμετωπίσει διεθνείς αντιδράσεις για τον ασφυκτικό αποκλεισμό της Γάζας, ακόμα και από συμμάχους του, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι ο πόλεμος μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα μέτωπα.

Μάχες ανάμεσα στις δυνάμεις του Ισραήλ και μαχητές της Χεζμπολάχ διεξάγονταν την Κυριακή στο βόρειο Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να δημιουργεί «νεκρή ζώνη» τεσσάρων χιλιομέτρων στα σύνορα με τον Λίβανο.

Τις τελευταίες ώρες υπήρχαν αναφορές για συμφωνία Ισραήλ – Αιγύπτου – ΗΠΑ για προσωρινή εκεχειρία στη νότια Γάζα ωστόσο τις διέψευσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ εκκενώνει 28 κοινότητες στα βόρεια σύνορα του.

11:39 Συγκλονιστική φωτογραφία από τα ερείπια στη Γάζα – Αγόρι σώζει γάτα

Αγόρι έχει σώσει γάτα μετά τους βομβαρδισμούς στην πολιορκημένη Γάζα. Όπως σημειώνει η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες αυτή είναι η πέμπτη συνεχόμενη ημέρα που η Γάζα δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι άνθρωποι έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό, με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος για αρρώστιες.

Our latest on the situation in the📍#GazaStrip ⬇️ 🔺For the fifth consecutive day #Gaza has had no electricity. 🔺People have severely limited access to clean drinking water – serious concerns over the spread of waterborne diseases.https://t.co/pA9v3H6bDQ pic.twitter.com/6WeOqFVEux — UNRWA (@UNRWA) October 16, 2023

11:30 Ισραηλινός στρατός: Τουλάχιστον 291 οι νεκροί στρατιώτες, 199 οι απαχθέντες

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 291 είναι οι νεκροί στρατιώτες από τις 7 Οκτωβρίου, ενώ στους 199 υπολογίζονται οι απαχθέντες από τους μαχητές της Χαμάς.

11:28 Γιατί έγινε η εκκένωση των περιοχών στο βόρειο Ισραήλ

Ο εκπρόσωπος των IDF, Ντανιέλ Χαγκάρι δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η εκκένωση 28 κοινοτήτων στα σύνορα με τον Λίβανο, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα, αποφασίστηκε για να επιτραπεί στις IDF ευρεία επιθετική ελευθερία δράσης.

Σύμφωνα με τον Χαγκάρι, «εάν η Χεζμπολάχ κάνει το λάθος να μας δοκιμάσει, η αντίδραση θα είναι θανατηφόρα».

11:26 IDF: 40 συλλήψεις στη Δυτική Όχθη, οι μισοί περίπου είναι στελέχη της Χαμάς

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν 40 καταζητούμενους στη Δυτική Όχθη νωρίς το πρωί της Δευτέρας, εκ των οποίων οι μισοί περίπου είναι στελέχη της Χαμάς, και κατάσχεσαν μεγάλο αριθμό όπλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, οι δυνάμεις ασφαλείας σφράγισαν επίσης ένα τυπογραφείο που είχε σχέση με τη Χαμάς.

11:19 «Δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα»

Η Ισραηλινή πρέσβειρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, Τζίπι Χοτόβελι δήλωσε ότι «δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα».

«Το Ισραήλ είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των Ισραηλινών, η Χαμάς είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των Παλαιστινίων. Αυτή είναι η στιγμή που η Χαμάς πρέπει να πληρώσει το τίμημα», δήλωσε η ίδια.

#Israel’s ambassador to the UK Tzipi Hotovely says “there is no humanitarian crisis” in #Gaza which is caught in the crossfire of a war between Palestinian militant group #Hamas and the Israeli military.https://t.co/X9dfmftadG — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 16, 2023

11:17 Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει συνέντευξη Τύπου του ισραηλινού στρατού

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Τύπου του Ισραήλ Ντανιέλ Χαγκάρι θα μιλήσει στους δημοσιογράφους για τις τελευταίες εξελίξεις.

11:11 Ισραηλινός στρατός: Έξι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μέχρι στιγμής

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έξι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στις επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν βρίσκονται μέλη της πολιτικής, όπως και της στρατιωτικής πτέρυγας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που κυβερνά τη Γάζα, διευκρίνισε εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Στην ανακοίνωση κατονομάζονται δύο διοικητές της Χαμάς οι οποίοι φέρεται ότι είχαν ανάμιξη στην σφαγή που διαπράχθηκε στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Επιπλέον σκοτώθηκε διοικητής που ευθύνεται για την ασφάλεια στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προστίθεται.

Δύο από τους τρεις αυτούς αξιωματούχους του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σκοτώθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού κατονομάζονται επίσης δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς που φέρεται να σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομίας της Χαμάς Τζάουαντ Αμπού Σαμάλα και ο Ζακάρια Αμπού Μάαμαρ, ο οποίος φέρεται ότι ήταν υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις.

Το Ισραήλ κατηγορεί τον Σαμάλα ότι διαχειριζόταν τους πόρους για τους μαχητές της Χαμάς και ότι ηγείτο των επιχειρήσεων της Χαμάς κατά του Ισραήλ.

Επιπλέον σκοτώθηκε ο επικεφαλής αεροπορικής επίβλεψης στην Πόλη της Γάζας.

Ο στόχος των αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, στις οποίες προέβη σε αντίποινα για το χειρότερο μακελειό αμάχων στην ιστορία του, είναι να εξαλείψει την ηγεσία της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο σημαντικό μέρος της ηγεσίας της Χαμάς δεν ζει στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια ζει στο Κατάρ.

11:04 «Δεν υπάρχουν αρκετοί σάκοι για πτώματα στη Γάζα»

Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες σημειώνει ότι «δεν υπάρχουν αρκετοί σάκοι για πτώματα στη Γάζα», σε μια ανακοίνωση που αποτυπώνει το δράμα που βιώνει ο πολιορκημένος παλαιστινιακός θύλακας.

BREAKING: The UN Relief and Works Agency says ‘there are not enough body-bags for the dead in Gaza’ — The Spectator Index (@spectatorindex) October 16, 2023

10:56 Δείτε νέες φωτογραφίες από το πέρασμα της Ράφα

10:44 «Δεν υπάρχει συμφωνία για εκεχειρία»

Το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε ανάρτηση για να υπογραμμίσει ότι δεν υπάρχει συμφωνία για εκεχειρία.

The Prime Minister’s Office, this morning:

There is no ceasefire. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 16, 2023

10:33 Κλειστό το πέρασμα στη Ράφα – Δείτε φωτογραφία

Άνθρωποι όλων των ηλικιών έχουν συγκεντρωθεί στο πέρασμα στη Ράφα, κουβαλώντας μαζί τους αποσκευές και περιμένουν να περάσουν αν αυτό ανοίξει.

Αυτό που επιθυμούν είναι να φύγουν από την πολιορκημένη Γάζα. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα εξόδου έχουν οι ξένοι υπήκοοι και αυτοί που έχουν διπλή υπηκοότητα και όχι οι Παλαιστίνιοι της Γάζας.

10:28 Συγκεχυμένες οι πληροφορίες για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα

Αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι το πέρασμα στη Ράφα άνοιξε για να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια από τη μεριά της Αιγύπτου, ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώνεται.

10:22 Χαμάς: Δεν είναι αληθινές οι αναφορές για το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα ή την προσωρινή εκεχειρία

Ο αξιωματούχος της Χαμάς, Ιζάτ Ελε Ρεσίκ δήλωσε στο Reuters σήμερα Δευτέρα ότι δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια οι αναφορές σχετικά με το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο ή την προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας είχαν δηλώσει νωρίτερα στο Reuters ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία για το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος ώστε να επιτραπεί η μεταφορά βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τη συμφωνία για προσωρινή εκεχειρία στη νότια Γάζα διέψευσε και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

10:25 Bild: Το Ισραήλ θα επισκεφθεί ο Όλαφ Σολτς

Ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς θα επισκεφθεί το Ισραήλ τις επόμενες ημέρες, όπως μεταδίδει η Bild.

10:17 Σε ποιες περιοχές επιτέθηκε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

Ο ισραηλινός στρατός παρουσίασε νέο χάρτη με τις περιοχές όπου επιτέθηκε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

10:10 Αυξάνονται οι νεκροί στη Γάζα

Τουλάχιστον 2.750 είναι οι νεκροί Παλαιστίνιοι μετά τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, ενώ 9.700 είναι οι τραυματίες.

Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο αφού υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια στη Γάζα.

10:00 Παρά τη μη ύπαρξη συμφωνίας για εκεχειρία, η ανθρωπιστική βοήθεια περνάει στη Γάζα

Το πρωθυπουργικό γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ότι «δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός και ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα την απομάκρυνση των ξένων υπηκόων».

Ωστόσο, φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του αιγυπτιακού περάσματος της Ράφα, όπως μεταδίδει η Haaretz και άλλα ΜΜΕ.

09:49 Διαψεύδει ο Νετανιάχου τη συμφωνία για εκεχειρία

Το Ισραήλ μέσω του Μπενιαμίν Νετανιάχου διαψεύδει ότι υπάρχει εκεχειρία στη νότια Γάζα, μισή ώρα μετά που πηγές ασφάλειας στην Αίγυπτο δήλωναν ότι υπάρχει τέτοια συμφωνία.

09:37 Το Ισραήλ επιτρέπει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω της Ράφα

Η Haaretz σημειώνει ότι το Ισραήλ επιτρέπει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την Αίγυπτο, μέσω του περάσματος της Ράφα. Η βοήθεια μεταφέρεται στη Λωρίδα υπό αιγυπτιακή εποπτεία, κάτι που απαίτησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η βοήθεια περιλαμβάνει κυρίως νερό και φάρμακα. Καύσιμα, ωστόσο, δεν θα δοθούν στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τα εναπομείναντα αποθέματα καυσίμων – τόσο από νοσοκομεία όσο και από πολίτες – για τη λειτουργία γεννητριών στις σήραγγές της και όχι για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Το επιτελείο άμυνας του Ισραήλ υποστηρίζει ότι η χώρα ενεργεί βάσει του διεθνούς δικαίου προκειμένου να διατηρήσει τη διεθνή νομιμότητα και να συνεχίσει τη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα.

Το Al Arabiya, από τη δική του μεριά, μεταδίδει ότι πέρασαν πάνω από 100 φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια.

09:29 Γιατί είναι σημαντικό το πέρασμα στη Ράφα

Το πέρασμα στη Ράφα είναι η μόνη οδός εξόδου από τη Γάζα που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ.

Το πέρασμα βρίσκεται στα νότια της Γάζας. Μόνο από εκεί μπορεί να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια και αυτή είναι η μοναδική έξοδο διαφυγής για τους πολιορκημένους στη Λωρίδα. Οι πόλεις και στις δύο πλευρές των συνόρων είναι γνωστές ως Ράφα.

09:20 Επιστρέφει στο Ισραήλ ο Μπλίνκεν – Οι κινήσεις στη διπλωματική σκακιέρα

Στις 12:00 το μεσημέρι αναμένεται να επιστρέψει στο Ισραήλ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

Οι υπόλοιπες διπλωματικές κινήσεις που είναι προγραμματισμένες για σήμερα.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Κατρίν Κολονά βρίσκεται στον Λίβανο για συνομιλίες σχετικά με την ανάγκη περιορισμού της βίας και αποτροπής μιας εμπλοκής του Λιβάνου στις συγκρούσεις.

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα θα συναντήσει τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στο Βερολίνο.

Η Ρωσία ζήτησε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ κυκλοφόρησε σχέδιο ψηφίσματος που ζητά κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η Ιαπωνία στέλνει ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή για να μεσολαβήσει ώστε να βρεθεί λύση στην τρέχουσα σύγκρουση.

09:12 Αμερικανοί πολίτες συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο της Χάιφα

Σύμφωνα με τη Haaretz, η αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να απομακρύνει υπηκόους των ΗΠΑ, οι οποίοι συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο της Χάιφα.

09:04 Εκκενώνονται 28 κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (NEMA) του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας και οι IDF ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν στην εκκένωση περιοχών του βόρειου Ισραήλ. Οι κάτοικοι που ζουν στην περιοχή μέχρι δύο χιλιόμετρα από τα λιβανέζικα σύνορα θα μεταφερθούν σε κρατικά χρηματοδοτούμενους ξενώνες. Η απόφαση αφορά 28 κοινότητες.

Η εφαρμογή του σχεδίου εγκρίθηκε από τον υπουργό Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ. Πριν από λίγο, η Βόρεια Διοίκηση ενημέρωσε τους επικεφαλής των τοπικών αρχών για την απόφαση.

Το σχέδιο θα εφαρμοστεί από τους επικεφαλής των τοπικών δήμων, το υπουργείο Εσωτερικών και την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (NEMA) του υπουργείου Άμυνας.

08:52 Προσωρινή εκεχειρία στη νότια Γάζα για να ανοίξει το πέρασμα στη Ράφα;

Το Ισραήλ συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός στη νότια Γάζα, η οποία θα αρχίσει στις 9:00 η ώρα και θα συμπέσει με την επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος της Ράφα, σύμφωνα με δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters.

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία έχει γίνει ανάμεσα σε ΗΠΑ, Αίγυπτο και Ισραήλ.

Από την πλευρά τους ο ισραηλινός στρατός και η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ δεν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες.

Την ίδια ώρα η Χαμάς, με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της, σημειώνει ότι η ίδια δεν έχει ενημερωθεί για την επίτευξη συμφωνίας για ανθρωπιστική εκεχειρία, μετά τις πληροφορίες ότι το Ισραήλ συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός και άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο.

08:46 Γκουτέρες: Η Μέση Ανατολή βρίσκεται «στο χείλος της αβύσσου»

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε χθες Κυριακή τη Χαμάς να αφήσει ελεύθερους όλους τους ομήρους που κρατά και το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας πως η Μέση Ανατολή βρίσκεται «στο χείλος της αβύσσου».

Η Λωρίδα της Γάζα είναι αντιμέτωπη με «έλλειψη νερού, ηλεκτρισμού και απολύτως απαραίτητων προμηθειών», τόνισε ο κ. Γκουτέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Αποθέματα τροφίμων, νερού, φαρμάκων και άλλων ιατρικών εφοδίων και καυσίμων του ΟΗΕ, που βρίσκονται στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία, στη Δυτική Όχθη και στο Ισραήλ «μπορούν να σταλούν μέσα σε μερικές ώρες» στον θύλακα, συνέχισε, καλώντας το προσωπικό του διεθνούς οργανισμού να επιτραπεί «να μεταφέρει αυτές τις προμήθειες στη Γάζα με ασφάλεια και ανεμπόδιστα» στους ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τη Χαμάς να αφήσει «αμέσως» και «χωρίς όρους» ελεύθερους τους ομήρους.

«Ο καθένας από αυτούς τους δυο στόχους ισχύει αυτός καθαυτόν. Δεν πρέπει να γίνουν διαπραγματευτικά χαρτιά», πρόσθεσε ο κ. Γκουτέρες, τονίζοντας πως θεώρησε «καθήκον του» να απευθύνει τις δυο εκκλήσεις «αυτή τη δραματική στιγμή, καθώς στεκόμαστε στο χείλος της αβύσσου στη Μέση Ανατολή».

Πάνω από 1.400 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν στο Ισραήλ κατά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών, ενώ άλλοι 150 είναι όμηροι.

Στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά η Χαμάς, οι αρχές καταμετρούν τουλάχιστον 2.670 νεκρούς, ανάμεσά τους πάνω από 700 παιδιά, και 9.600 τραυματίες στα ισραηλινά πλήγματα της αεροπορίας και του πυροβολικού σε μια εβδομάδα και κάτι.

Αντιμέτωποι με ασταμάτητους ισραηλινούς βομβαρδισμούς αντιποίνων εναντίον της Λωρίδας της Γάζας και μετά τη διαταγή του ισραηλινού στρατού να εκκενώσουν το βόρειο τμήμα του μικρού παλαιστινιακού θύλακα –με έκταση 362 τετραγωνικών χιλιομέτρων–, ενόψει της έναρξης ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης, πάνω από 1 εκατ. άνθρωποι εκτοπίστηκαν από το σύνολο των 2,4 εκατ. κατοίκων του, κατά τον ΟΗΕ.

08:40 Τουλάχιστον 291 οι νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 291 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μετά από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

08:35 «Έγκλημα πολέμου» οι δολοφονίες διασωστών, λέει η παλαιστινιακή κυβέρνηση στη Γάζα

Ο βομβαρδισμός του αρχηγείου της πολιτικής προστασίας της Γάζας και η δολοφονία τουλάχιστον πέντε εργαζομένων στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καταγγέλθηκε ως «έγκλημα πολέμου» από τις παλαιστινιακές αρχές.

Το Al Jazeera μετέδωσε νωρίτερα ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά που δύο κεντρικά γραφεία της πολιτικής προστασίας επλήγησαν από αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ.

Οι ταυτότητες δύο άλλων θυμάτων δεν έχουν γίνει γνωστές.

08:30 Τουλάχιστον 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο στα σχολεία του ΟΗΕ

Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) ανακοίνωσε ότι έχουν σκοτωθεί 14 εργαζόμενοί της, ενώ τουλάχιστον 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο στα σχολεία του ΟΗΕ.

08:25 Επικριτικό σκίτσο του Latuff για τη Δύση

Για υποκρισία της Δύσης σχετικά με την αντιμετώπισή της απέναντι στο Ισραήλ κάνει λόγο ο γνωστός σκιτσογράφος, Carlos Latuff.

08:17 Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι σκότωσε δύο ακόμα διοικητές της Χαμάς

Δύο ακόμα διοικητές της Χαμάς υποστηρίζει ότι σκότωσε ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με αναφορές διεθνών ΜΜΕ.

BREAKING: Israeli military announces the killing of two Hamas military commanders — The Spectator Index (@spectatorindex) October 16, 2023

08:10 Η Αυστραλία απομακρύνει όσους πολίτες της το επιθυμούν από το Ισραήλ

Άλλοι 255 Αυστραλοί απομακρύνθηκαν από το Ισραήλ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ρίτσαρντ Μάρλις, υπουργού Άμυνας και υπηρεσιακού πρωθυπουργού στην Αυστραλία.

Overnight, the Australian Government safely airlifted 255 Australians, their families and other approved foreign nationals on board two Royal Australian Air Force aircraft and a Government-supported private charter from Ben Gurion Airport in Israel, to Dubai. pic.twitter.com/N5H6LwFN2Q — Richard Marles (@RichardMarlesMP) October 16, 2023

08:02 Associated Press: Σκέφτεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ ο Μπάιντεν

Το Associated Press γράφει ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξετάζει το ενδεχόμενο ενός ταξιδιού στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες, αλλά αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί, δήλωσε την Κυριακή ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτή η επιλογή θα αποτελούσε μια ισχυρή κίνηση συμβολισμού ότι οι ΗΠΑ είναι δίπλα στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς.

BREAKING: President Joe Biden is considering a trip to Israel in the coming days, but nothing has been finalized, a senior administration official said Sunday. https://t.co/cf1g5OMr7m — The Associated Press (@AP) October 16, 2023

07:54 Ανθρωπιστική βοήθεια για απελευθέρωση ομήρων

Η λιβανέζικη εφημερίδα Al-Akhbar γράφει ότι οι ΗΠΑ υπέβαλαν συμβιβαστική πρόταση στη Χαμάς για την απελευθέρωση των απαχθέντων πολιτών στη Γάζα με αντάλλαγμα ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο υπογράφει ο εκδότης της εφημερίδας Άμπραχαμ Αλ Νιμ, ο οποίος βρίσκεται κοντά σε ανώτερα στελέχη της Χαμάς και στην ηγεσία της Χεζμπολάχ, η Χαμάς έθεσε διάφορους όρους και απαίτησε να μάθει ποιοι από τους απαχθέντες ήταν ξένοι πολίτες και ποιοι από αυτούς υπηρετούσαν στις IDF.

07:45 Δραματικές ώρες στα νοσοκομεία – Οι γιατροί περιθάλπουν τους ασθενείς στο έδαφος, σκληρές εικόνες

«Το ιατρικό προσωπικό περιθάλπει τους τραυματίες στο έδαφος. Κυριολεκτικά στο έδαφος», τονίζει σε ρεπορτάζ του για τη Γάζα το Middle East Eye.

📰 «Medical staff are treating the injured on the ground. Literally on the ground» Israeli airstrikes have created chaos and devastation in Gaza, overwhelming hospitals due to shortages of supplies, beds and electricity. 🔗Read more: https://t.co/cj0FoGVKTd — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 16, 2023

07:40 Τρία νεκρά παιδιά ανάμεσα στα θύματα από βομβαρδισμό στη Νουσεϊράτ στη Γάζα

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σκοτώθηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε έναν από τους προσφυγικούς καταυλισμούς του ΟΗΕ στην κεντρική Γάζα.

Σύμφωνα με το ραδιόφωνο Al Nour, ο βομβαρδισμός έπληξε το σπίτι οικογένειας που βρίσκεται στον καταυλισμό Νουσεϊράτ.

Σειρά ισραηλινών βομβαρδισμών έπληξε αρκετούς στόχους σε όλη τη Γάζα τη Δευτέρα, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ της Σάρα Χαϊράτ του Al Jazeera, η οποία μεταδίδει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

07:31 Συγκλονιστικό βίντεο από τη Γάζα αποτυπώνει τη βαρβαρότητα του πολέμου

Οι Times of Gaza παρουσίασαν νέο βίντεο από την πολύπαθη Γάζα, όπου άνθρωποι που σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς θάβονται σε μαζικούς τάφους.

Palestinians in Gaza are using mass graves to burry the huge numbers of the Palestinians killed in the lsraeli air attacks. pic.twitter.com/lIL1fu884r — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 15, 2023

07:26 Ο αιματηρός απολογισμός του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι τουλάχιστον 2.670 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου και περισσότεροι από 9.600 έχουν τραυματιστεί, ενώ 1.400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ και 3.500 έχουν τραυματιστεί από τις επιθέσεις της Χαμάς, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

07:19 Αξιωματούχος της Γάζας και 15 μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Aξιωματούχος της Γάζας σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που στοίχισε τη ζωή σε συνολικά 16 μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται ποιο τμήμα της Γάζας χτυπήθηκε.

Όμως, προηγούμενο ρεπορτάζ του Al Jazeera Arabic ανέφερε ότι ένα οικογενειακό συγκρότημα κατοικιών στην Καν Γιουνίς επλήγη μετά από μπαράζ βομβαρδισμών.

Οι Times of Gaza μεταδίδουν βίντεο από τις νυχτερινές επιθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ επιτίθεται για δέκατη ημέρα στη σειρά.

The lsraeli aggression on Gaza continues for the tenth day in a row. pic.twitter.com/dd5XUPIPf2 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 16, 2023

07:10 Αεροφωτογραφίες αποτυπώνουν την καταστροφή στη Γάζα

Το BBC παρουσίασε αεροφωτογραφίες που αποτυπώνουν την καταστροφή μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη Μπέιτ Χανούν στη βορειοανατολική Γάζα.

Η πρώτη φωτογραφία είναι από τις 8 Οκτωβρίου μία μέρα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Η δεύτερη είναι από τις 14 Οκτωβρίου και η τρίτη από τις 15 Οκτωβρίου, ακριβώς μία εβδομάδα από την έναρξη των συγκρούσεων ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

07:00 Ένας νεκρός στην Ιεριχώ μετά από ισραηλινή στρατιωτική επιδρομή

Τουλάχιστον ένας Παλαιστίνιος είναι νεκρός μετά από ισραηλινή στρατιωτική επιδρομή στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το Al Jazeera.

At least one Palestinian was killed following the latest Israeli military raid in the occupied West Bank’s city of Jericho early on Monday. 🔴 LIVE updates: https://t.co/0yV137CmOQ pic.twitter.com/NYTk75NNFX — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 16, 2023



Με βάση την ίδια πηγή, ισραηλινές επιδρομές έγιναν ακόμη σε Ανατολική Ιερουσαλήμ, Νάμπλους, Βηθλεέμ και Χεβρώνα.

06:52 Ο Μπάιντεν καταδίκασε τη δολοφονία του μικρού μουσουλμάνου στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καταδίκασε χθες Κυριακή τον φόνο εξάχρονου αγοριού που μαχαιρώθηκε κοντά στο Σικάγο, καταγγέλλοντας τη «φρικιαστική πράξη μίσους», η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, συνδεόταν με τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

«Αυτή η φρικιαστική πράξη μίσους δεν έχει θέση στην Αμερική και αντίκειται προς θεμελιώδεις αξίες μας: την ελευθερία να προσευχόμαστε, να πιστεύουμε και να είμαστε αυτοί που είμαστε χωρίς φόβο», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, διαβεβαιώνοντας πως προσεύχεται γι’ αυτήν και απευθύνοντας τις ευχές του στη μητέρα του παιδιού, που τραυματίστηκε σοβαρά, για ταχεία ανάρρωση.

Jill and I were sickened to learn of the brutal murder of a child and the attempted murder of the child’s mother yesterday in Illinois. Our condolences and prayers are with the family. This act of hate against a Palestinian Muslim family has no place in America. — President Biden (@POTUS) October 16, 2023

06:45 Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ: Το πέρασμα στη Ράφα θα ξανανοίξει

Επικαλούμενη δημοσιεύματα των ΜΜΕ, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει στις 9:00 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σήμερα 16 Οκτωβρίου.

Παρόλα αυτά η πρεσβεία σημειώνει ότι η κατάσταση θα παραμείνει ρευστή, χωρίς να είναι σίγουρο και αν οι ταξιδιώτες θα δύνανται να περάσουν. Μάλιστα, καλεί τους κατοίκους στην πολιορκημένη Γάζα να πλησιάσουν το πέρασμα, αν μπορούν να φτάσουν εκεί με ασφάλεια, αφού μπορεί να ανοίξει για περιορισμένη ώρα.

Rafah border crossing: According to media reports, the Rafah crossing will open at 9am local time on October 16. We anticipate that the situation at the Rafah crossing will remain fluid and unpredictable and it is unclear whether, or for how long, travelers will be permitted to… pic.twitter.com/klWEmLt7Ji — Travel – State Dept (@TravelGov) October 16, 2023

06:37 «Δεν θέλουμε να καταλάβουμε τη Γάζα»

Ο αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Γκίλαντ Ερντάν δήλωσε ότι η χώρα του δεν έχει καμία πρόθεση να καταλάβει τη Γάζα, ωστόσο θα επιχειρεί να εξαλείψει τη Χαμάς.

Άλλωστε, χθες Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα συντρίψουμε τη Χαμάς».

BREAKING: Israel’s representative at the UN says the country has no intention of occupying Gaza, however seeks to eliminate Hamas. — The Spectator Index (@spectatorindex) October 16, 2023

06:32 IDF: Δορυφορική φωτογραφία που αποτυπώνει τις επιθέσεις της Χαμάς

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας έδωσαν στη δημοσιότητα δορυφορική φωτογραφία που αποτυπώνει τις καταστροφές από τις επιθέσεις της Χαμάς.

The lengths Hamas is willing to go in order to commit war crimes are visible even from outer space. pic.twitter.com/7c3oLeUeVQ — Israel Defense Forces (@IDF) October 16, 2023

06:30 Παρακολουθήστε όλες τις κρίσιμες εξελίξεις από τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε πώς κάλυψε το in ότι συνέβη τις τελευταίες ώρες.