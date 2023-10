Η 22χρονη Σάνι Λουκ είναι ζωντανή και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Χαμάς στη Γάζα, είναι όμως σε κρίσιμη κατάσταση: Αυτή την πληροφορία έλαβε η μητέρα της άτυχης νεαρής Γερμανίδας που έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο από το φρικιαστικό βίντεο που δημοσιοποίησαν οι στρατιώτες της Χαμάς το Σαββατοκύριακο, όπου την περιέφεραν σε καρότσα ημίγυμνη με σοβαρά σημάδια κακοποίησης στο κορμί της.

Η οικογένεια έλαβε ενημέρωση σήμερα Τετάρτη (11/10) από παλαιστινιακές πηγές ότι η κόρη της νοσηλεύεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Γάζας. Η μητέρα της 22χρονης, Ρικάρντα Λουκ, μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα «Bild» δήλωσε τα εξής: «Τώρα έχουμε στοιχεία ότι η Σάνι είναι ζωντανή αλλά έχει σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Κάθε λεπτό είναι κρίσιμο».

Στο μεταξύ η Ρικάρντα Λουκ τρεμάμενη, απηύθυνε έκκληση στη γερμανική κυβέρνηση να βοηθήσει την κόρη της: «Πρέπει να δράσετε γρήγορα και να βγάλετε την Σάνι από τη Λωρίδα της Γάζας!».

English version:

According to #ShaniLouk‘s mother, she is still alive. However, she is in critical condition and in a hospital in Gaza with severe head injuries.

Her mother is now calling on the federal government to “act quickly and not argue about responsibilities.” I hope… pic.twitter.com/FacNktFGD3

— romestylez (@romestylez) October 10, 2023