Η Σάνι Λουκ έγινε από τα πρόσωπα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς καθώς θεωρούνταν ένα από τα θύματα της επιδρομής της ισλαμιστικής οργάνωσης στο μουσικό φεστιβάλ.

Σύμφωνα με όσα είπε η μητέρα της σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο διαδύκτιο η νεαρή κοπέλα έχει απαχθεί από τη Χαμάς, αλλά είναι ζωντανή και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας ενός τραυματισμού στο κεφάλι σε νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γαζάς.

«Δεν ζητάμε, απαιτούμε από τη γερμανική κυβέρνηση να δράσει γρήγορα», είπε η μητέρα της σε μία δραματική έκκληση που απηύθυνε.

«Είμαι η μητέρα της απαχθείσας, Σάνι Λουκ. Τώρα έχουμε περισσότερες πληροφορίες ότι η Σάνι είναι ζωντανή, αλλά έχει σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Κάθε λεπτό είναι σημαντικό. Δεν ζητάμε, απαιτούμε από τη γερμανική κυβέρνηση να δράσει γρήγορα. Δεν πρέπει να αναλωθείτε σε ερωτήσεις περί δικαιοδοσίας. Πρέπει να δράσετε γρήγορα για πάρουμε τη Σάνι από τη Λωρίδα της Γάζας. Είναι η απελπισμένη έκκλησή μου σε όλη τη Γερμανία για να με βοηθήσουν να φέρω πίσω στο σπίτι τη Σάνι, υγιή», συμπλήρωσε.

English version:

According to #ShaniLouk‘s mother, she is still alive. However, she is in critical condition and in a hospital in Gaza with severe head injuries.

Her mother is now calling on the federal government to “act quickly and not argue about responsibilities.” I hope… pic.twitter.com/FacNktFGD3

— romestylez (@romestylez) October 10, 2023