Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην ανατολική Ινδία μετά τη σύγκρουση ενός επιβατικού τρένου και μιας εμπορικής αμαξοστοιχίας στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν», επεσήμανε ο Αμπχισέκ Γκούπτα ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας. «Τρία βαγόνια του τρένου εξπρές εκτροχιάστηκαν», πρόσθεσε.

Άλλοι αξιωματούχοι της εταιρείας σιδηροδρόμων εξέφρασαν την ανησυχία ότι ενδέχεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι επιβάτες στα βαγόνια, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες.

Ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι δεν θα είναι υψηλός καθώς δύο από τα τρία βαγόνια που έχουν εκτροχιαστεί μετέφεραν μόνο εμπορεύματα, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Collision between Kanchanjungha Express and goods train near New Jalpaiguri leaves 5 dead, 30 injured https://t.co/SQzsQT3S5S via @businesstoday — Avinash K S🇮🇳 (@AvinashKS14) June 17, 2024

Η πρωθυπουργός του κρατιδίου της Δυτικής Βεγγάλης Μαμάτα Μπανερτζί χαρακτήρισε το δυστύχημα “τραγικό” σε ανάρτησή της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Γιατροί, ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία σπεύδουν στο σημείο”, τόνισε η ίδια.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Πανσιντέβα της πόλης Νταρζίλινγκ όταν το Kanchanjunga Express, που συνδέει τα βορειοανατολικά κρατίδια Άσαμ και Τριπούρα με τη Δυτική Βεγγάλη, χτυπήθηκε από εμπορική αμαξοστοιχία.

Ο υπουργός Σιδηροδρόμων Ασβίνι Βαϊσνάου επεσήμανε ότι “οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο”.

Darjeeling MP Raju Bista at the accident site to oversee the rescue and relief efforts.@RailMinIndia Ashwini Vaishnaw also on way to accident spot!#WestBengal#TrainAccident#Darjeeling#AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/2XIVR9l30z — Shreyash Singh (@shreyashsingh07) June 17, 2024

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες στις οποίες φαίνονται τα δύο τρένα, με πολλά βαγόνια να έχουν εκτροχιαστεί και πέσει στο πλάι. Ένα βαγόνι βρίσκεται στον αέρα ισορροπώντας πάνω σε ένα άλλο. Διασώστες και περίοικοι έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τον τόπο του ατυχήματος.

Η Ινδία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα στον κόσμο και στη χώρα έχουν σημειωθεί πολλά φονικά σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η ασφάλεια έχει ενισχυθεί χάρη στις επενδύσεις και τις τεχνολογικές βελτιώσεις.

Το πιο φονικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της Ινδίας παραμένει αυτό της 6ης Ιουνίου 1981, όταν στο κρατίδιο Μπιχάρ επτά βαγόνια τρένου που διέσχιζε γέφυρα έπεσαν στον ποταμό Μπαγκμάτι, προκαλώντας τον θάνατο 800 με 1.000 ανθρώπων.

Πέρυσι τον Ιούνιο σχεδόν 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση τριών τρένων στο κρατίδιο Οντίσα, στην ανατολική Ινδία.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ