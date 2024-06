Δύο τραυματίες ήταν το αποτέλεσμα της σύγκρουσης ενός υδροπλάνου με σκάφος στο Coal Harbour στο Βανκούβερ, στον Καναδά.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τη 13:00 το Σάββατο, όταν ένα υδροπλάνο της Harbour Air συγκρούστηκε με ένα σκάφος την ώρα που προσπαθούσε να απογειωθεί.

Οι υπηρεσίες διάσωσης της Πυροσβεστικής του Βανκούβερ δήλωσαν ότι δύο άτομα στο σκάφος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή τους.

You don’t see this everyday : Earlier Today, a seaplane and passenger boat collide during takeoff near Coal Harbour in Vancouver, Canada.

The crash happened just before 1 p.m. in the waters near Canada Place.

Emergency responders including Kitsilano Coast Guard station are on… pic.twitter.com/H6uttic3NO

— FL360aero (@fl360aero) June 9, 2024