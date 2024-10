Ο στρατός του Ισραήλ ανάρτησε βίντεο στο Χ όπου δείχνει πώς σκότωσε δύο στρατιώτες της επίλεκτης ομάδας Ραντουάν της Χεζμπολάχ, με τις μάχες να συνεχίζονται στα νότια του Λιβάνου.

Χρησιμοποιώντας ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, στρατιώτες της 55ης Ταξιαρχίας Εφέδρων Αλεξιπτωτιστών εντόπισαν τους δύο μαχητές, οι οποίοι φαίνονται να είναι οπλισμένοι με ένα RPG και ένα τυφέκιο εφόδου. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες ανταπέδωσαν τα πυρά, πλήττοντας τα μέλη της Ραντουάν, σύμφωνα με τις IDF.

Οι αλεξιπτωτιστές κατεύθυναν στη συνέχεια μια αεροπορική επιδρομή εναντίον του κτιρίου όπου είχαν κρυφτεί οι μαχητές της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντάς τους, λένε οι IDF.

Οι IDF ανακοίνωσαν επίσης ότι δέκα ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τη μεριά του Λιβάνου προς το Ισραήλ, συγκεκριμένα στην κωμόπολη Νέοτ Μοντερχάι στην Άνω Γαλιλαία.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε σήμερα άρμα μάχης Merkava του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο, μία ημέρα μετά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν μεταξύ μαχητών του και του ισραηλινού στρατού κοντά σε μεθοριακό χωριό.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ «στοχοθέτησαν άρμα μάχης Merkava» την ώρα που αυτό προωθούνταν κοντά στο μεθοριακό χωριό Ταϊμπέχ, όπως ανέφερε το λιβανέζικο κίνημα σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το άρμα μάχης «πήρε φωτιά».

Η Χεζμπολάχ έκανε επίσης λόγο για «συγκρούσεις» που ξέσπασαν χθες Δευτέρα με Ισραηλινούς στρατιώτες που διείσδυσαν σε περιοχή κοντά σε αυτό το χωριό.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση κοντά στο νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι ανέβηκε στους 13. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα παιδί, ενώ 57 άλλοι τραυματίστηκαν.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και 32 τραυματίες.

Το συγκεκριμένο νοσοκομείο στον Λίβανο είναι η μεγαλύτερη δημόσια εγκατάσταση υγείας και βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, Βηρυτό.

Σύμφωνα με λιβανέζικα και παλαιστινιακά ΜΜΕ, το Ισραήλ χτυπάει και στην Τύρο, στον νότιο Λίβανο.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Massive Israeli airstrike hit the al-Housh neighborhood in the city of Tyre, southern Lebanon. pic.twitter.com/EyPhCZ2I4K

— Quds News Network (@QudsNen) October 22, 2024