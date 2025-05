Μπλακ άουτ που σημειώθηκε στο μετρό του Λονδίνου έχει προκαλέσει χάος στις συγκοινωνίες, με σημαντικές καθυστερήσεις και αρκετές αναστολές δρομολογίων.

Η υπηρεσία Transport for London (Συγκοινωνίες για το Λονδίνο) ανακοίνωσε ότι οι γραμμές Bakerloo, Waterloo & City, Weaver και Suffragette έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ σημειώνονται σοβαρές καθυστερήσεις στις γραμμές Elizabeth, Jubilee, Northern και Piccadilly.

Σύμφωνα με το Skynews, εκπρόσωπος του μετρό δήλωσε ότι σημειώθηκε διακοπή ρεύματος στη νοτιοδυτική περιοχή του Λονδίνου που διήρκεσε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα «τα πάντα να σταματήσουν», θεωρώντας πως είναι «πρόβλημα του Εθνικού Δικτύου Ηλεκτροδότησης».

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι «κάποιοι επιβάτες πιθανόν να εγκλωβίστηκαν σε σήραγγες για μικρό χρονικό διάστημα».

