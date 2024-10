Ο 40χρονος Ελιράν Μιζράχι, πατέρας τεσσάρων παιδιών, υπηρέτησε στη Γάζα μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ο Ισραηλινός έφεδρος στρατιωτικός επέστρεψε ως ένας διαφορετικός άνθρωπος, τραυματισμένος από όσα είχε δει στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε η οικογένειά του στο CNN.

Έξι μήνες αφότου στάλθηκε για πρώτη φορά να πολεμήσει, πάλευε με διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) στην πατρίδα του. Πριν από την επανατοποθέτησή του, αυτοκτόνησε.

«Βγήκε από τη Γάζα, αλλά η Γάζα δεν βγήκε από αυτόν. Και πέθανε μετά από αυτό, λόγω του μετατραυματικού στρες», δήλωσε η μητέρα του στρατιώτη που γκρέμισε περισσότερες από 5.000 σπίτια, Τζένι Μιζράχι.

Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι παρέχει περίθαλψη σε χιλιάδες στρατιώτες που πάσχουν από μετατραυματικό στρες ή ψυχικές ασθένειες που προκλήθηκαν από τραύματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δεν είναι σαφές πόσοι έχουν βάλει τέλος στη ζωή τους, καθώς ο ισραηλινός στρατός δεν έχει δώσει επίσημο αριθμό.

Ένα χρόνο μετά, ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει περισσότερους από 42.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας, με τα Ηνωμένα Έθνη να αναφέρουν ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι γυναίκες και παιδιά.

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε με την επίθεση της Χαμάς όπου σκοτώθηκαν 1.200 στρατιώτες, πολίτες και αστυνομικοί (από πυρά Παλαιστινίων και Ισραηλινών), όπου η Χαμάς πήρε περισσότερους από 250 ομήρους, είναι ήδη ο μακροβιότερος του Ισραήλ από την ίδρυση του εβραϊκού κράτους.

Καθώς τώρα επεκτείνεται στον Λίβανο, ορισμένοι στρατιώτες λένε ότι φοβούνται να επιστρατευτούν σε μια ακόμη σύγκρουση, απέναντι σε μια πιο οργανωμένη ομάδα όπως η Χεζμπολάχ.

«Πολλοί από εμάς φοβόμαστε πολύ μήπως επιστρατευτούμε ξανά σε έναν πόλεμο στο Λίβανο», δήλωσε στο CNN ένας γιατρός των IDF που υπηρέτησε τέσσερις μήνες στη Γάζα, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος. «Πολλοί από εμάς δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση την δεδομένη στιγμή».

Οι ισραηλινές αρχές έχουν αποκλείσει τη Γάζα από τους ξένους δημοσιογράφους, εκτός αν βρίσκονται υπό τη συνοδεία των IDF, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αποτύπωση της πλήρους έκτασης των εμπειριών των στρατιωτών εκεί. Ισραηλινοί στρατιώτες που πολέμησαν στον θύλακα δήλωσαν στο CNN ότι έγιναν μάρτυρες φρικαλεοτήτων που ο έξω κόσμος δεν μπορεί ποτέ να κατανοήσει πραγματικά.

Οι αφηγήσεις τους προσφέρουν μια σπάνια ματιά στη βιαιότητα αυτού που οι επικριτές έχουν αποκαλέσει «αιώνιο πόλεμο» του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, και το άυλο τίμημα που παίρνει από τους στρατιώτες που συμμετέχουν. Για πολλούς στρατιώτες, ο πόλεμος στη Γάζα είναι ένας αγώνας για την επιβίωση του Ισραήλ και πρέπει να κερδηθεί με κάθε μέσο.

Όμως η μάχη έχει και ψυχικό τίμημα που, λόγω του στίγματος, είναι σε μεγάλο βαθμό κρυμμένο από την κοινή γνώμη. Συνεντεύξεις με Ισραηλινούς στρατιώτες, έναν γιατρό και την οικογένεια του Μιζράχι, του έφεδρου που αυτοκτόνησε, δίνουν μια εικόνα του ψυχολογικού βάρους που ρίχνει ο πόλεμος στην ισραηλινή κοινωνία.

Ο Μιζράχι αναπτύχθηκε στη Γάζα στις 8 Οκτωβρίου του περασμένου έτους και του ανατέθηκε να οδηγήσει μια μπουλντόζα D-9, ένα θωρακισμένο όχημα 62 τόνων που μπορεί να αντέξει σφαίρες και εκρηκτικά. Η οδηγία που είχε ήταν να ισοπεδώσει τη Γάζα.

Ήταν πολίτης στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, εργαζόμενος ως διευθυντής σε ισραηλινή κατασκευαστική εταιρεία. Αφού έγινε μάρτυρας των σφαγών που διέπραξε η Χαμάς (σ.σ. δεν αναφέρεται αν το είδε στην τηλεόραση ή αν βρίσκονταν σε παραμεθόρια ζώνη), ένιωσε την ανάγκη να πολεμήσει, δήλωσε η Τζένι στο CNN.

Ο έφεδρος πέρασε 186 ημέρες στον θύλακα μέχρι που υπέστη τραυματισμούς στο γόνατό του, ενώ ακολούθησε βλάβη στην ακοή τον Φεβρουάριο, όταν μια ρουκέτα από RPG (σ.σ. Μάλλον Αλ Γιασίν 105) έπληξε το όχημά του, δήλωσε η οικογένειά του. Αποσύρθηκε από τη Γάζα για θεραπεία και τον Απρίλιο διαγνώστηκε με PTSD, λαμβάνοντας εβδομαδιαία λογοθεραπεία. Η θεραπεία του δεν βοήθησε.

«Δεν ήξεραν πώς να τους αντιμετωπίσουν (τους στρατιώτες)», δήλωσε η Τζένι, ο οποίος ζει στον ισραηλινό οικισμό Μα’άλε Αντουμίμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. «Είπαν (οι στρατιώτες) ότι ο πόλεμος ήταν τόσο διαφορετικός. Είδαν (σ.σ. και έκαναν) πράγματα που δεν είχαν δει ποτέ στο Ισραήλ» (Και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον πόλεμο τι ίδιο).

Όταν ο Μιζράχι βρισκόταν σε άδεια, υπέφερε από κρίσεις θυμού, εφίδρωση, αϋπνία και κοινωνική απόσυρση, είπε η οικογένειά του. Έλεγε στην οικογένειά του ότι μόνο όσοι ήταν μαζί του στη Γάζα μπορούσαν να καταλάβουν τι περνούσε.

«Πάντα έλεγε, κανείς δεν θα καταλάβει αυτό που είδα», δήλωσε η αδελφή του, Σιρ, στο CNN. Η Τζένη αναρωτήθηκε αν ο γιος της σκότωσε κάποιον και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. «Είδε πολλούς ανθρώπους να πεθαίνουν. Ίσως και να σκότωσε κάποιον. (Αλλά) δεν διδάσκουμε στα παιδιά μας να κάνουν τέτοια πράγματα», είπε.

«Έτσι, όταν έκανε κάτι τέτοιο, ίσως ήταν ένα σοκ γι’ αυτόν».

Ο Γκι Ζεκέν, φίλος του Μιζράχι και συνοδηγός της μπουλντόζας, έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για την εμπειρία τους στη Γάζα. «Είδαμε πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα πράγματα», δήλωσε στο CNN.«Πράγματα που είναι δύσκολο να αποδεχτούμε».

Ο πρώην στρατιώτης έχει μιλήσει δημοσίως για το ψυχολογικό τραύμα που υπέστησαν τα ισραηλινά στρατεύματα στη Γάζα. Σε μια κατάθεση στην Κνεσέτ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ, τον Ιούνιο, ο Ζάκεν είπε ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι στρατιώτες έπρεπε να «πατήσουν τρομοκράτες (σ.σ. και αμάχους, υπάρχουν σε βίντεο), νεκρούς και ζωντανούς, κατά εκατοντάδες».

«Τα πάντα εκτοξεύονται» (σ.σ. όταν τα πατάς με την μπουλντόζα), πρόσθεσε.

Israeli soldier Eliran Mizrachi in Gaza shared videos on TikTok, showing him enjoying his demolition of civilian homes in the past hours. The background music is added by him. According to the video comments, he is affiliated with the 271 division

TikTok account: eliranmizrahci pic.twitter.com/CdlLU8rDuD

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) December 20, 2023