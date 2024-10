Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως σκότωσε στη Συρία ανώτερο στέλεχος της λιβανικής Χεζμπολάχ, αρμόδιο για μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης του λιβανικού σιιτικού κινήματος (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, ήταν επικεφαλής της «μονάδας 4.400» και «υπεύθυνος για τις μεταφορές κεφαλαίων της Χεζμπολάχ» που εξασφαλίζονταν κυρίως χάρη στην πώληση ιρανικού πετρελαίου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντιναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι.

Israel drops bombs on a car in the heart of a civilian neighborhood in Damascus, Syria’s capital, leaving innocent civilians dead and injured.

This is terrorism.

— sarah (@sahouraxo) October 21, 2024