Πριν από έναν χρόνο, στις 7 Οκτωβρίου, η Σιρέλ Γκολάν βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της στο Nova Festival, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεσή της κατά του Ισραήλ – μια επίθεση, όπου μέλη της μπήκαν στον χώρο του φεστιβάλ και είτε σκότωσαν είτε απήγαγαν εκατοντάδες νέους.

Η Σιρέλ Γκολάν ήταν από τις «τυχερές» (αν υπάρχει λέξη σε αυτή την κατάσταση) καθώς κατάφερε να επιζήσει από την επίθεση. Όμως, μέσα της, δεν κατάφερε ποτέ να το ξεπεράσει. Έτσι, την Κυριακή, ανήμερα των 22ων γενεθλίων της, η νεαρή έβαλε τέλος στη ζωή της.

Η αυτοκτονία της έχει προκαλέσει την οργή των συγγενών της κατά του ισραηλινού κράτους, καθώς θεωρούν ότι δεν τη φρόντισαν μετά τα γεγονότα.

«Το κράτος του Ισραήλ σκότωσε την αδελφή μου δύο φορές. Μια φορά τον Οκτώβριο, ψυχικά, και μια δεύτερη φορά σήμερα, στα 22α γενέθλιά της, σωματικά» δήλωσε ο αδερφός της Εγιάλ, σε ισραηλινά μέσα.

⚡️JUST IN:

Shirel Golan ended her life today after suffering psychological crises and the government’s failure to fund her treatments.

Shirel Golan’s family accuses Israel of being responsible for her death due to not recognizing her as a victim of the Nova party on October 7th… pic.twitter.com/NhPVVWekVp

