Ραγίζει καρδιές το βίντεο, που αποτυπώνει πτυχές της φρίκης στη Γάζα, το οποίο δείχνει κοριτσάκι να να περπατά ξυπόλητο στην άσφαλτο, κουβαλώντας στο ώμο της τη μικρότερη αδελφή της.

Το ταλαιπωρημένο παιδί απαντά ψυχρά στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου, χωρίς να αφήνει από την αγκαλιά του το μικρότερο κορίτσι, που φαίνεται να έχει το πόδι του δεμένο.

«Δεν έχεις κουραστεί να κουβαλάς την αδελφή σου έτσι;» ρωτάει ο δημοσιογράφος για να πάρει την απάντηση από τη νεαρή «κουράστηκα, την κουβαλάει εδώ και μία ώρα και δεν μπορεί να περπατήσει».

Τα δύο παιδιά δεν φαίνεται να είναι πάνω από έξι ετών το μεγαλύτερο και ίσως τεσσάρων το μικρότερο. Η μεγάλη αδελφή εξηγεί πως αναζητά ιατρική περίθαλψη για τη μικρή, που φέρεται να χτυπήθηκε από αυτοκίνητο.

Ο δημοσιογράφος βάζει τα παιδιά στο αυτοκίνητό του και τα μεταφέρει σε προσφυγικό καταυλισμό. Η μεγάλη αδελφή κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και παίρνει ξανά στην αγκαλιά της τη μικρότερη, αναζητώντας βοήθεια.

🗣️: “Aren’t you tired of carrying your sister like that?”

🗣️: “I am tired. I’ve been carrying her for an hour, and she can’t walk”

A displaced girl in the Gaza Strip carries her injured sister on her shoulders for more than 2 kilometers to seek medical treatment pic.twitter.com/GCDCd0TCgc

