Στον δεύτερο μήνα εισέρχεται σήμερα ο πόλεμος στην Ουκρανία με τους Ρώσους να συνεχίζουν να σφυροκοπούν όλες τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας.

Ωστόσο, ο πόλεμος δεν φαίνεται να εξελίσσεται όπως θα περίμενε η ρωσική πλευρά, καθώς οι απώλειες για τη Μόσχα είναι τεράστιες.

Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες ημέρες δεν υπάρχει πρόοδος όσο αφορά στις συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν δίνει λεπτομέρειες.

Πάντως, το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε με σημερινή του ενημέρωση, ότι ορισμένες ρωσικές στρατιωτικές μονάδες έχουν αρχίσει να αποσύρονται από τις περιοχές στις οποίες είχαν αναπτυχθεί αφού υπέστησαν βαριές απώλειες.

Ορισμένες ρωσικές μονάδες αποσύρθηκαν στη Ρωσία καθώς έχασαν τους μισούς τους άνδρες, κατά την ίδια πηγή.

Καθώς η ρωσική εισβολή μπήκε στον δεύτερό της μήνα, η κατάσταση στα μέτωπα είναι «πρακτικά παγωμένη», σύμφωνα με τον Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ρωσικές μονάδες συνεχίζουν τον αποκλεισμό στις πόλεις Χάρκοβο και Σούμι, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο, ενώ ετοιμάζονται για νέα επίθεση στην Ιζιούμ.

Οι Ρώσοι συνεχίζουν να ελέγχουν εν μέρει χερσαία οδό από την περιοχή Ροστόφ ως την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας, πρόσθεσε.

Οι ουκρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ, επιτέθηκαν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ τη νύχτα.

Τα ρωσικά στρατεύματα προχώρησαν σε δύο πυραυλικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικής μονάδας στα προάστια του Ντνίπρο, ανέφερε τοπικός αξιωματούχος μέσω Facebook.

Εν τω μεταξύ, ηγέτες των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία κατηγόρησαν τον ουκρανικό στρατό ότι βομβάρδισε με το πυροβολικό τη μικρή πόλη Ζολότε, στην περιφέρεια Λουγκάνσκ.

Καταστράφηκε πολυκατοικία και άλλο ένα κτίριο, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram αντιπροσώπου της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, που δεν έκανε λόγο για θύματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολυκατοικία χτυπήθηκε από τέσσερις οβίδες 122 χιλιοστών.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Στο μεταξύ, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενές καυσίμων στο Κίεβο το βράδυ της Πέμπτης, που σύμφωνα με πληροφορίες, οφείλεται σε ρωσικό βομβαρδισμό σε θέση του ουκρανικού στρατού.

Οι Ρώσοι φαίνεται να «χτύπησαν» μία από τις αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Η φωτιά που ξέσπασε μετά την έκρηξη φώτισε τον ουρανό του Κιέβου.

