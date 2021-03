Στην αντεπίθεση πέρασε ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας μιλώντας στην εκπομπή Good Morning Britain, με φόντο τη συνέντευξη «βόμβα» της κόρης του και του πρίγκιπα Χάρι στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Ο Τόμας Μαρκλ απέρριψε τους ισχυρισμούς της ότι την πρόδωσε, επαναλαμβάνοντας με έμφαση ότι έχει ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη για τα λάθη του και ότι θα είναι για πάντα δίπλα της για ό,τι χρειαστεί, παρότι οι σχέσεις τους παραμένουν παγωμένες από τον γάμο της και έπειτα.

Αν και απέφυγε να μιλήσει αυτή τη φορά με σκληρά λόγια για την κόρη του, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον γαμπρό του, ξεθάβοντας μάλιστα ντροπιαστικές στιγμές από το παρελθόν του πρίγκιπα Χάρι.

«I’m guessing and hoping that it’s just a dumb question…I don’t think the British royal family are racist»

Meghan Markle’s father has suggested that his daughter exaggerated racism in the British royal family during her interview with Oprah Winfreyhttps://t.co/224dG6kafw

— AFP News Agency (@AFP) March 9, 2021