Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, ζήτησε την ενεργοποίηση της 25ης τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος από τον Μάικ Πενς, στον απόηχο των βίαων επεισοδίων στο αμερικανικό Καπιτώλιο που συγκλόνισαν όλο τον κόσμο.

«Εάν ο Μάικ Πενς δεν ανταποκριθεί στο κάλεσμα, τότε το Κογκρέσο θα προχωρήσει στην διαδικασία παραπομπής Τραμπ», συμπλήρωσε.

Στην ομιλία της η Νάνσι Πελόζι μίλησε για επίθεση Τραμπ στη Δημοκρατία, ενώ έκανε λόγο για μια στιγμή που θα χαραχθεί ως μαύρη σελίδα στην ιστορία των ΗΠΑ.

«Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενθάρρυνε μια ένοπλη εξέγερση εναντίον της Αμερικής», δήλωσε η Πελόζι σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ είναι «πολύ επικίνδυνος» και δεν πρέπει να συνεχίσει να είναι στην προεδρία.

Σημειώνεται ότι την προσφυγή στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος ζήτησε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Μάικ Πένς και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ.

Δήλωσε, μάλιστα, ότι αν δεν το πράξει, τότε το Κογκρέσο πρέπει να ξεκινήσει διαδικασία παραπομπής του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα με σκοπό την καθαίρεσή του.

BREAKING: Speaker Pelosi calls for VP Pence and the Cabinet to remove President Trump from office via the 25th Amendment, or another impeachment effort may be carried out by Democrats. pic.twitter.com/bbwTLScyWL

— NBC News (@NBCNews) January 7, 2021