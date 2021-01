Στον απόηχο της πρωτοφανούς εισβολής στο Καπιτώλιο, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το Facebook και το Instagram αναστέλλουν τους λογαριασμούς του απερχόμενου Ντόναλντ Τραμπ για «τουλάχιστον δύο εβδομάδες», μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της εξουσίας στον Τζο Μπάιντεν.

Το βράδυ της Τετάρτης τόσο το Facebook όσο και το Twitter είχαν ανακοινώσει ότι μπλοκάρουν προσωρινά τους λογαριασμούς του Τραμπ μέχρι να εκτονωθεί η κατάσταση.

Οι εταιρείες του Ζάκερμπεργκ αποφάσισαν τελικά να παρατείνουν το μπλόκο.

«Τα σοκαριστικά γεγονότα των τελευταίων 24 ωρών καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον χρόνο που του απομένει στο αξίωμα για να υπονομεύσει την ειρηνική και νόμιμη μεταβίβαση της εξουσίας στον εκλεγμένο διάδοχό του Τζο Μπάιντεν» γράφει ο Ζάκεμπεργκ σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Επεκτείνουμε το μπλοκ που έχουμε επιβάλει στους λογαριασμούς του στο Facebook και στο Instagram επ’ αόριστον και τουλάχιστον για τις επόμενες δύο εβδομάδες, έως ότου ολοκληρωθεί η ειρηνική μετάβαση της εξουσίας» συνεχίζει.

«Πιστεύουμε ότι ο κίνδυνος του να αφήσουμε τον Πρόεδρο να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας αυτό το διάστημα είναι απλά υπερβολικά μεγάλος».

Ανάλογη ανακοίνωση εξέδωσε και ο επικεφαλής του Instagram Άνταμ Μόζερι.

Given the exceptional circumstances, and the fact that the President has decided to condone rather than condemn yesterday’s violence at the Capital, we are extending the block we have placed on his accounts indefinitely and for at least the next two weeks.

