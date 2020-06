Τον τρόμο έσπειρε ένας άντρας στη Γλασκώβη, αργά το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα ξενοδοχείο το οποίο φιλοξενεί πρόσφυγες.

Ο δράστης έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια της επίθεσης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό, ενώ νωρίτερα τοπικά ΜΜΕ μετέδιδαν από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα.

«Το περιστατικό στην Ουέστ Τζορτζ Στριτ δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό. Η έρευνα συνεχίζεται», επισημαίνεται στην ανακοίνωση που ανήρτησε η αστυνομία της Σκωτίας στο Twitter.

«Ένας άνδρας δέχθηκε πυρά από την αστυνομία και πέθανε. Έξι άλλοι άνδρες βρίσκονται στο νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού 42 ετών, ο οποίος βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Η οικογένεια του αξιωματικού είναι ενήμερη», ανέφερε σε δήλωσή του αξιωματικός της αστυνομίας. Οι άλλοι τραυματίες είναι ηλικίας 17, 18, 20, 38 και 53.

«Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατία και η έρευνά μας συνεχίζεται», τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε ότι ο δρόμος παραμένει κλειστός και οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν την περιοχή.

Μιλώντας στους «Times» ένας μάρτυρας, αιτών ασύλου, είπε ότι τον ξύπνησαν φωνές που άκουσε γύρω στη 1 το μεσημέρι.

«Κοίταξε έξω από το παράθυρο και είδα ένα πλήθος ανθρώπων να έχει συγκεντρωθεί απ’ έξω. Άκουσα ανθρώπους να φωνάζουν και να ζητάνε βοήθεια, ανησύχησα κι έτσι βγήκα έξω.

Serious police presence in West George Street, Glasgow just now. Armed police entering a building. Anyone know what’s going on? pic.twitter.com/aplqcywWrN

»Κάλεσα το ασανσέρ, αλλά μόλις άνοιξε η πόρτα είδα ότι ήταν μέσα στα αίματα. Πήρα τις σκάλες και όταν πήγα κάτω είδα τον άντρα στη ρεσεψιόν αιμόφυρτο. Είχε μαχαιρωθεί στην κοιλιά.

»Είναι τρομακτικό όταν σκέφτομαι τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Λίγα λεπτά αργότερα ένας αστυνομικός βγήκε έξω με το πρόσωπό του καλυμμένο με αίμα λες και είχε εμπλακεί σε καυγά».

Σε μήνυμά του στο twitter ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, εκφράζει τη θλίψη του για το συμβάν και τη συμπαράστασή του στα θύματα και στις οικογένειές τους.

Deeply saddened by the terrible incident in Glasgow, my thoughts are with all the victims and their families.

Thank you to our brave emergency services who are responding.

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 26, 2020