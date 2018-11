Διαφορά 17 πόντων χρειάστηκε να καλύψουν οι Μπακς για να κερδίσουν το παιχνίδι κόντρα στους Νάγκετς τα ξημερώματα της Τρίτης 20/11 και ο ηγέτης της ομάδας Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε στο φινάλε πως «με τέτοιες νίκες μεγαλώνουμε ως ομάδα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρέπει να το διορθώσουμε αυτό και να μην αρχίζουμε τόσο άσχημα. Όμως η ποιότητά μας μέχρι τώρα μας έχει σώσει και μπορούμε να κερδίσουμε ακόμη κι όταν είμαστε πίσω με μεγάλες διαφορές, όπως σήμερα. Φέτος έχουμε καταλάβει πόσο καλοί είμαστε. Πιστεύω πως με τέτοιες νίκες μεγαλώνουμε σαν ομάδα. Θέλουμε να γίνουμε μεγάλη ομάδα, μέχρι τώρα τα έχουμε πάει φανταστικά, αλλά θέλουμε να βελτιωνόμαστε διαρκώς».

«We"re so talented that even when we"re down, we can come back into the game.» pic.twitter.com/ualfjrfkgJ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 20, 2018