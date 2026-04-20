Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί στο πάρκο Leinbach, το οποίο βρίσκεται κοντά σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με το Associated Press. Η αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή και ξεκινώντας έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τον αριθμό των θυμάτων, ενώ οι ύποπτοι παραμένουν ασύλληπτοι. Σύμφωνα με τις αρχές, πολλαπλά άτομα άνοιξαν πυρ το ένα εναντίον του άλλου, μετατρέποντας την αρχικά προγραμματισμένη συμπλοκή σε αιματηρό επεισόδιο.

🚨 Mass Shooting in Winston-Salem North Carolina near a middle school https://t.co/GRQthAxzLe — Breaking X (@BreakingXAlerts) April 20, 2026

Lockdown στο κοντινό σχολείο

Για λόγους ασφαλείας, το γειτονικό σχολείο τέθηκε σε lockdown μέχρι να διασφαλιστεί ότι η περιοχή είναι απολύτως ασφαλής. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι οι πυροβολισμοί δεν σημειώθηκαν εντός του σχολικού χώρου, αλλά σε κοντινή απόσταση.

Ανήλικοι μεταξύ των εμπλεκομένων

Η αστυνομία ανέφερε ότι έχουν ήδη εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί αρκετά άτομα, τόσο θύματα όσο και ύποπτοι, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεταξύ των εμπλεκομένων φέρεται να υπάρχουν και ανήλικοι, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την έξαρση της βίας μεταξύ νέων στις Ηνωμένες Πολιτείες.