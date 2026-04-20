Aυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Δευτέρας εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου ανήκει στον καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα για την τραγωδία στα Τέμπη, Δημήτρης Καρώνης.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης από την Πυροσβεστική εντοπίστηκαν ίχνη εμπρησμού, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για χρήση εύφλεκτου υγρού.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Ελληνική Αστυνομία, ενώ την προανακριτική έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι στην έκθεσή του για την τραγωδία στα Τέμπη, ο κ. Καρώνης είχε αποδώσει την πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση στα έλαια σιλικόνης των μηχανών των δύο αμαξοστοιχιών, βασίζοντας το πόρισμά του σε αναλύσεις του Γενικό Χημείο του Κράτους.