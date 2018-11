Νέο Μοντέλο

Αυξημένες το μήνα Οκτώβριο ήταν και οι πωλήσεις MINI σε παγκόσμιο επίπεδο, σημειώνοντας αύξηση 2,1% (29.418) με το MINI Countryman κύριο συντελεστή της επιτυχίας (8.536 / +13,8%). Σαφώς, το πιο δυνατό εμπορικά μοντέλο της φίρμας παραμένουν τα νέα MINI στην τρίθυρη, πεντάθυρη και την κάμπριο έκδοση τους, που διαθέτουν νέους κινητήρες, με ακόμη πιο βελτιωμένες επιδόσεις και πλούσιο εξοπλισμό με πολλές δυνατότητες εξατομίκευσης.

Ειδικότερα, τα νέα μοντέλα, που προσφέρονται από το καλοκαίρι και στην ελληνική αγορά, διαθέτουν νέα εμφάνιση, στην οποία ξεχωρίζουν οι προβολείς LED – οι προσαρμοζόμενοι προβολείς LED διατίθενται προαιρετικά και προσαρμόζουν τη φωτεινότητά τους στις οδικές συνθήκες – ενώ τα πίσω φώτα επίσης υιοθετούν νέα σχεδίαση σε συνδυασμό με τους προβολείς LED .

Οι αγοραστές μπορούν να τα επιλέξουν ανάμεσα από μια πλούσια γκάμα εκδόσεων, και χρωμάτων ενώ οι δυνατότητες εξατομίκευσης της εξωτερικής σχεδίασης αλλά και του εσωτερικού είναι δεκάδες.

Όπως για παράδειγμα, το πρόγραμμα MINI Yours Customised που ανεβάζει τον πήχη εξατομίκευσης της μάρκας σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Περιλαμβάνει προϊόντα retrofit, τα οποία μπορούν να σχεδιάζονται από τους ίδιους τους πελάτες και να κατασκευάζονται με ακρίβεια σύμφωνα με αυτές τις ατομικές προδιαγραφές.

Με μοτέρ 1.500 κ.εκ. και εξαιρετικές επιδόσεις

Τα νέα MINI (3θυρο, 5θυρο και Cabrio) έχουν μια ακόμη πιο βελτιωμένη γκάμα κινητήρων, που για τον οδηγό σημαίνει μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 έως 5%.

Οι 3κύλινδροι βενζινοκινητήρες του MINI One First και του MINI One αντλούν την ισχύ τους από 1.500 κυβ. εκ. προσφέροντας αυξημένη μέγιστη ροπή κατά 10 Nm, ανεβάζοντάς την σε 160 και 190 Nm αντίστοιχα.

Τέλος, ο ισχυρότερος από τους τρεις diesel διαθέτει τώρα υπερσυμπίεση δύο σταδίων.

Συνδυάζονται με εξάρι κιβώτιο, ή εναλλακτικά με το νέο 7-τάχυτο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη για τα μοντέλα MINI One, MINI Cooper, MINI Cooper S και MINI Cooper D. Το MINI Cooper SD συνοδεύεται στάνταρ από ένα 8-τάχυτο κιβώτιο Steptronic.

Με δυνατότητα ασύρματης φόρτισης του κινητού

Στον ήδη πλούσιο εξοπλισμό τους περιλαμβάνεται η δυνατότητα ασύρματης φόρτισης κινητού, ένας πρακτικός χώρος ενσωματωμένος στο κεντρικό υποβραχιόνιο που επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση κινητών τηλεφώνων ενώ αυτή τη επιλογή περιλαμβάνει και μία δεύτερη θύρα USB στο εμπρός τμήμα της κεντρικής κονσόλας.

Και αυτά τα μοντέλα της MINI διαθέτουν μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών υπηρεσιών επιπέδου premium , όπως η εφαρμογή για την ενημέρωση της κίνησης σε πραγματικό χρόνο – Real Time Traffic Information, με την ενημέρωση χαρτών πλοήγησης μέσω σύνδεσης κινητού τηλεφώνου, η προσωπική Υπηρεσία Concierge και το ιντερνετικό portal MINI Online με ειδήσεις, δελτία καιρού και επισκόπηση τιμών καυσίμου. Υπάρχει επίσης προαιρετική προεγκατάσταση για Apple CarPlay.

Σημαντική πλέον ψηφιακή υποστήριξη είναι ο … προσωπικός βοηθός ταξιδιού MINI Connected που επιτρέπει τώρα στους οδηγούς των νέων 3θυρων και 5θυρων MINI και του νέου MINI Cabrio να ενσωματώνουν το όχημα και το πρόγραμμα μετακινήσεών τους στην καθημερινή ψηφιακή τους ρουτίνα.

Επίσης, το MINI Connected μπορεί να χρησιμοποιεί καταχωρήσεις του ημερολογίου και στοιχεία επαφών από ένα smartphone για να σχεδιάζει μία διαδρομή και να προσδιορίζει τον ιδανικό χρόνο αναχώρησης με βάση δεδομένα της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.

Και υπηρεσία για να μην χάνεις τα προσωπικά αντικείμενα

Μια ιδιαίτερα πρωτοποριακή υπηρεσία είναι η MINI Find Mate, που αποτελείται από τις λεγόμενες ετικέτες με ασύρματη λειτουργία ανίχνευσης, οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν σε αντικείμενα που χρησιμοποιούνται συχνά και είδη ταξιδιού όπως τσάντες, βαλίτσες, μπρελόκ και σακίδια. Η θέση τους μπορεί όχι μόνο να εμφανίζεται στον υπολογιστή ταξιδιού αλλά και στο MINI Connected App σε ένα smartphone. Έτσι, με το MINI Find Mate, ο χρήστης θα εντοπίζει αμέσως τα προσωπικά του αντικείμενα και δεν θα ξεχνά να τα πάρει μαζί του.