Η δυσκολότερη ίδρυση εταιρειών δεν θα σταματήσει τους αχυρανθρώπους· απλά θα ταλαιπωρήσει τους έντιμους.

Βγήκε στη δημοσιότητα η υπόθεση των αχυρανθρώπων: η ΑΑΔΕ, μέσω των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), εξάρθρωσε στη Θεσσαλονίκη κύκλωμα με 917 εταιρείες-βιτρίνες και εκατοντάδες αχυρανθρώπους για διαχειριστές, που άφησε χρέη άνω των 200 εκατ. ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Αμέσως, σαν από εξαρτημένο αντανακλαστικό, άρχισε να συζητείται η διαδικασία ίδρυσης των εταιρειών μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).

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Ένα πράγμα έχουμε στην Ελλάδα που γίνεται πολύ απλά: η ίδρυση των εταιρειών. Αλλά κάπου φαίνεται ότι με την απλότητα είμαστε τσακωμένοι ως Έλληνες. Αντί να βλέπουμε τις πραγματικές αρετές της, της φορτώνουμε προβλήματα που δεν δημιούργησε.

Αν η διαδικασία της ίδρυσης των εταιρειών γίνει πιο δύσκολη, δεν θα μας προστατέψει από τους αχυρανθρώπους. Ισα ίσα θα δείξουμε στους απατεώνες πώς να μας κοροϊδεύουν αποτελεσματικότερα. Εντάξει, θα πρέπει να πληρώσουν κάτι παραπάνω: δεν θα κοστίζει ο αχυράνθρωπος 800 ευρώ τον μήνα. Θα του δίνουν περισσότερα, ώστε να εμφανίζεται νομιμοφανής. Υπάρχει αλήθεια κανείς που πιστεύει ότι την εποχή που κάναμε έξι μήνες να ιδρύσουμε μια εταιρεία και ο εφοριακός έκανε επιτόπια αυτοψία στην έδρα της, παρουσία του διαχειριστή, δεν υπήρχαν αχυράνθρωποι;

Η υπόθεση των αχυρανθρώπων απέδειξε ότι η απλότητα, πέρα από τη διευκόλυνση του νομοταγούς πολίτη, καθιστά τον παραβατικό πιο απρόσεκτο: οι υποθέσεις που δημοσιεύτηκαν ήταν κραυγαλέες. Ως διαχειριστές εμφανίζονταν υπέργηροι, πένητες, ακόμα και νεκροί! Τέτοιες περιπτώσεις δεν χρειάζονται δυσκολότερη ίδρυση για να εντοπιστούν· αρκεί μια απλή διασταύρωση στοιχείων. Αν άργησαν να εντοπιστούν, δεν φταίει η απλότητα της διαδικασίας, αλλά η απουσία ελέγχου.

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Αν η διαδικασία αλλάξει, κάθε διαχειριστής θα πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος. Ο νομοταγής πολίτης θα χάνει χρόνο χωρίς λόγο. Ο απατεώνας θα βρει τους αχυρανθρώπους που καλύπτουν τις προδιαγραφές και θα ακολουθήσει τις διαδικασίες με χαρά, γιατί θα καλύπτει με νομιμοφάνεια την απάτη του.

Και οι Αρχές θα αρκούνται σε έναν τυπικό έλεγχο, με την αφελή πεποίθηση ότι η διαδικασία εγγυάται το αποτέλεσμα.

Αν η διαδικασία παραμείνει απλή, ο νομοταγής εξυπηρετείται όπως πρέπει και με τον σεβασμό που δικαιούται. Ο απατεώνας δεν θα ξέρει πώς να προστατευτεί. Ο έλεγχος αναγκαστικά θα πρέπει να ασχολείται με την ουσία.

Δεν χρειάζεται λοιπόν να αλλάξει ένα από τα ελάχιστα πράγματα που λειτουργούν σωστά στη χώρα μας. Χρειάζεται απλά να κάνουν σωστούς ελέγχους οι Αρχές: αυτόματη διασταύρωση με το Μητρώο Πολιτών, που ήδη ενημερώνει την ΑΑΔΕ για κάθε θάνατο, ώστε να μην εμφανίζεται νεκρός ως διαχειριστής· έλεγχος όταν ο διαχειριστής είναι υπέργηρος ή δεν έχει κανένα εισόδημα· έλεγχος όταν το ίδιο πρόσωπο εμφανίζεται σε δεκάδες εταιρείες· στοχευμένοι έλεγχοι μετά την ίδρυση, εκεί που τα στοιχεία δείχνουν κίνδυνο.

Οι στρυφνές γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν κάνουν δύσκολη τη ζωή του απατεώνα. Κάνουν δύσκολη τη ζωή των σωστών πολιτών. Στους απατεώνες απλά αποκαλύπτουν τα σημεία ελέγχου, άρα και πώς να τα ξεπεράσουν.

Ο Αγαμέμνων Σταυρόπουλος είναι οικονομολόγος, λογιστής